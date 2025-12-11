PODCAST CANLI YAYIN

Hadise merdiven pozuyla dikkat çekti: Sırt dövmesi çok konuşuldu

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, merdivenlere sere serpe uzanarak verdiği pozda ortaya çıkan sırt dövmesiyle takipçilerinin ilgisini çekti.

Sahne performansları ve hit şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Hadise, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yaz konserlerini tamamladıktan sonra kendine vakit ayıran şarkıcı, aktif kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Hadise, katıldığı bir etkinliğin ardından paylaştığı "Dün geceden" notlu fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti.

Merdiven Pozuyla Dikkat Çekti

Sırt dekolteli siyah elbisesiyle merdivenlere uzanan şarkıcının pozu, takipçileri tarafından kısa sürede ilgi gördü.

Sırt Dövmesi Sosyal Medyanın Gündeminde 🦋

Şarkıcının sırtında yer alan yazı ve kelebekli dövmesi, paylaşımın en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Çok konuşulan bu kare, Hadise'nin adını bir kez daha sosyal medya trend listesine taşıdı.

İşte Hadise'nin çok konuşulan o pozu...

