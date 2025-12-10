Tuğba Melis Türk umre ziyaretinde: İsmiyle ilgili o detayı ilk kez açıkladı!
Ünlü model ve oyuncu Tuğba Melis Türk, sosyal medya hesabında umre ziyaretinden paylaşımda bulunarak “Şükürler olsun. Allah isteyen herkese burada secde etmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı. Oyuncu, söz konusu paylaşımında ismiyle ilgili bir ayrıntıyı da anlatarak adının nasıl konduğunu ilk kez açıkladı.
2011 Best Model of Türkiye birincisi olarak tanınan ve Annem, Bez Bebek, Arka Sokaklar gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tuğba Melis Türk, Umre 'ye gitti. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü isim, huzurlu anlarını takipçileriyle paylaştı.
"Şükürler olsun. Allah isteyen herkese burada secde etmeyi nasip etsin" sözleriyle duygularını dile getiren Türk, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Tuğba Melis Türk, yaptığı paylaşımda ismiyle ilgili bir detayı da ilk kez anlattı. Türk, babaannesinin ismini umre ziyaretinde koyduğunu şu sözlerle dile getirdi:
Rahmetli babaannem adımı yıllar önce umre ziyaretinde koymuş. Allah'ın izniyle kız olursa adı Tuğba olsun demiş. Ben de burada ayrılırken onun başörtüsünü taktım. Kalbimde her zaman sonsuz sevgin olacak babaannem. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun