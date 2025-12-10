Tuğba Melis Türk umre ziyaretinde: İsmiyle ilgili o detayı ilk kez açıkladı!

2011 Best Model of Türkiye birincisi olarak tanınan ve Annem, Bez Bebek, Arka Sokaklar gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tuğba Melis Türk , Umre 'ye gitti. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü isim, huzurlu anlarını takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya

Tuğba Melis Türk, yaptığı paylaşımda ismiyle ilgili bir detayı da ilk kez anlattı. Türk, babaannesinin ismini umre ziyaretinde koyduğunu şu sözlerle dile getirdi: