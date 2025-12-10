PODCAST CANLI YAYIN

Tuğba Melis Türk umre ziyaretinde: İsmiyle ilgili o detayı ilk kez açıkladı!

Ünlü model ve oyuncu Tuğba Melis Türk, sosyal medya hesabında umre ziyaretinden paylaşımda bulunarak “Şükürler olsun. Allah isteyen herkese burada secde etmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı. Oyuncu, söz konusu paylaşımında ismiyle ilgili bir ayrıntıyı da anlatarak adının nasıl konduğunu ilk kez açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tuğba Melis Türk umre ziyaretinde: İsmiyle ilgili o detayı ilk kez açıkladı!

2011 Best Model of Türkiye birincisi olarak tanınan ve Annem, Bez Bebek, Arka Sokaklar gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tuğba Melis Türk, Umre 'ye gitti. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ünlü isim, huzurlu anlarını takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Şükürler olsun. Allah isteyen herkese burada secde etmeyi nasip etsin" sözleriyle duygularını dile getiren Türk, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Tuğba Melis Türk’ten umre paylaşımı

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tuğba Melis Türk, yaptığı paylaşımda ismiyle ilgili bir detayı da ilk kez anlattı. Türk, babaannesinin ismini umre ziyaretinde koyduğunu şu sözlerle dile getirdi:

Rahmetli babaannem adımı yıllar önce umre ziyaretinde koymuş. Allah'ın izniyle kız olursa adı Tuğba olsun demiş. Ben de burada ayrılırken onun başörtüsünü taktım. Kalbimde her zaman sonsuz sevgin olacak babaannem. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mert Hakan Yandaş’ın arkadaşı Dikmen’in "İsmail Yüksek sarı kart görür" bahsi 90+8'de tuttu!
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy gözaltında
Takas Bank
Asgari ücrette zam masası kuruluyor! En güçlü senaryo 28 bin lira
Spor yazarları Monaco-Galatasaray maçını değerlendirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve 2 şüpheli gözaltında!
Türk Telekom
İmamoğlu'nun yolsuzlukları TBMM'de belgelendi! AK Parti'den CHP'ye sert tepki
Kar yağışı haritası değişti: O illerde 20 CM'ye ulaşacak! İstanbul ve Ankara için yeni senaryo
Türkiye’den rüzgar enerjisinde büyük atak: 1.1 milyar dolarlık RES hamlesi
İnternette gördüğü ilan Diva'yı şaşkına çevirdi: Tekne Bülent Ersoy'un batan teknesidir!
Ayakkabı modeli zorbalık nedeni oldu! Marka giymeyenler okulda dışlanıyor
Kurultay sonrası cadı avı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'a kesin ihraç talebi: TAKVİM'e konuştu disipline sevk edildi
Tony Blair Gazze konseyinden çıkarıldı mı? Netanyahu ile gizli görüşme iddiası
Galatasaray ve Fenerbahçe 2 yıldızın transferinde karşı karşıya!
Trump Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı: "Çok çetin bir adam, çok seviyorum" | Avrupalı liderleri topa tuttu
Polis Emre Albayrak'ın katillerinin evinden cephanelik çıktı! Aile boyu sabıkalılar...
YPG'ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | "Terörsüz Bölge"ye Abdi-İsrail sabotajı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri ve Okan Buruk'a yanıt!
Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kızına bakın: Güzellik genetik!