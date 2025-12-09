PODCAST CANLI YAYIN

Yıldız Asyalı eşinin şiddetine maruz kaldığını açıkladı! Darp fotoğrafları endişelendirdi

Ünlü oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Asyalı, yüzündeki morlukları gösteren fotoğrafları da Instagram hesabında yayınladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yıldız Asyalı eşinin şiddetine maruz kaldığını açıkladı! Darp fotoğrafları endişelendirdi

Mayıs 2025'te üçüncü kez dünyaevine giren Yıldız Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile sade bir törenle evlenmişti. Çiftin herhangi bir düğün yapmaması dikkat çekmiş, bu durum merak konusu olmuştu. Asyalı, o dönem sessizliği bozarak aile büyüklerinin sağlık sorunları nedeniyle sade bir nikah tercih ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Asyalı'nın açıklaması şöyleydi:

Kısa bir açıklama gelsin: Ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz için. Sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır. Sevgiler

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Asyalı, Instagram'dan yaptığı şoke eden paylaşımıyla eşinden şiddet gördüğünü söyledi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Instagram üzerinden yayımladığı mesajda eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini ileri süren ünlü isim, yüzünde ve boynunda oluştuğu görülen morlukların fotoğraflarını paylaşarak yaşadıklarını duyurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Asyalı, oldukça aktif kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu paylaşım, takipçileri arasında hem üzüntü hem de endişe yarattı. Ünlü oyuncunun görüntülerdeki morlukları, iddianın ciddiyetini gözler önüne sererken, bir süre önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
Futbolda bahis soruşturmasında MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı!
Takas Bank
CHP'li ABB'nin su faturası oyunu Sayıştay raporunda!
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
Türk Telekom
Terörsüz Türkiye’ye sabotaj: Hatimoğulları Suriye’de özerklik ajandasını öne sürdü
Kar soğuğu hızlandı: İstanbul o tarihte beyaz gelinliğini giyecek! 4 il risk haritasında
Uygun fiyatlı et için dev tesis: Yıllık 4 bin 500 ton et üretimi
TFF 2. Lig'de büyük skandal: Kulüp başkanları beraberlik için anlaşmış | "Maç top çevirme şeklinde geçti"
D&R E-Ticaret
Okullarda görünmez baskı tırmanıyor: Dijital tehdit gençleri kıskaca aldı!
Türkiye–Macaristan ortaklığında yeni dönem: Ticarette hedef 10 milyar dolar
Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Emina Jahoviç'ten Mustafa Sandal'a yeni dava: Nafakayı aksatıyor
Kartal evinde tekledi! Beşiktaş - Gaziantep FK: 2-2 | MAÇ SONUCU
YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Çocuklarımızı müzik üstatları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz
Esad'ın devrilişinin yıl dönümü: Kaç bin Suriyeli evine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu! Hainlerin suç dosyası kabarık çıktı