Yıldız Asyalı eşinin şiddetine maruz kaldığını açıkladı! Darp fotoğrafları endişelendirdi

Mayıs 2025'te üçüncü kez dünyaevine giren Yıldız Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile sade bir törenle evlenmişti. Çiftin herhangi bir düğün yapmaması dikkat çekmiş, bu durum merak konusu olmuştu. Asyalı, o dönem sessizliği bozarak aile büyüklerinin sağlık sorunları nedeniyle sade bir nikah tercih ettiklerini açıklamıştı.