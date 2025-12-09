Yıldız Asyalı eşinin şiddetine maruz kaldığını açıkladı! Darp fotoğrafları endişelendirdi
Ünlü oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Asyalı, yüzündeki morlukları gösteren fotoğrafları da Instagram hesabında yayınladı.
Mayıs 2025'te üçüncü kez dünyaevine giren Yıldız Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile sade bir törenle evlenmişti. Çiftin herhangi bir düğün yapmaması dikkat çekmiş, bu durum merak konusu olmuştu. Asyalı, o dönem sessizliği bozarak aile büyüklerinin sağlık sorunları nedeniyle sade bir nikah tercih ettiklerini açıklamıştı.
Asyalı'nın açıklaması şöyleydi:
Kısa bir açıklama gelsin: Ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz için. Sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır. Sevgiler
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Rüya' karakteriyle hafızalara kazınan Yıldız Asyalı, Instagram'dan yaptığı şoke eden paylaşımıyla eşinden şiddet gördüğünü söyledi.
Instagram üzerinden yayımladığı mesajda eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini ileri süren ünlü isim, yüzünde ve boynunda oluştuğu görülen morlukların fotoğraflarını paylaşarak yaşadıklarını duyurdu.
Asyalı, oldukça aktif kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Kocam tarafından darp edildim" ifadelerini kullandı.
Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu paylaşım, takipçileri arasında hem üzüntü hem de endişe yarattı. Ünlü oyuncunun görüntülerdeki morlukları, iddianın ciddiyetini gözler önüne sererken, bir süre önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi.