Yıldız Asyalı eşinin şiddetine maruz kaldığını açıkladı
Ünlü oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini öne sürdü. Asyalı, yüzündeki morlukları gösteren fotoğrafları da Instagram’da takipçileriyle paylaştı.
Gel Konuşalım programına konuk olan Yıldız Asyalı, Eylül ayında korktuğu için uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bir yandan çok güzel yalan söyler, sürekli beni suçlar. Hastalıklı bir psikolojiye sahip olduğunu düşünüyorum."