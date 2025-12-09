Yıldız Asyalı eşinin şiddetine maruz kaldığını açıkladı

Gel Konuşalım programına konuk olan Yıldız Asyalı, Eylül ayında korktuğu için uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan çok güzel yalan söyler, sürekli beni suçlar. Hastalıklı bir psikolojiye sahip olduğunu düşünüyorum."