GQ Men of the Year 2025 ödül töreni 10 Aralık’ta İstanbul’da

GQ Türkiye dergisinin bu yıl 12.'si düzenlenecek Men of the Year 2025 (MOTY '25) ödül töreni 10 Aralık'ta Rixos Tersane Istanbul Resort'ta gerçekleştirilecek. Bu yılki ödül töreninin detayları GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Alara Kap'ın ev sahipliğinde Zeffirino İstanbul'da düzenlenen davette açıklandı. Sponsor temsilcisi ve basın mensuplarının katıldığı davette, bu yılın başlığı ve ödül kategorileri heyecan yarattı.

10 ARALIK'TA ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

GQ Men of the Year 2025 Ödül Töreni, 10 Aralık Çarşamba akşamı Rixos Tersane Istanbul Resort'te gerçekleştirilecek. Yılın en önemli sosyal etkinlikleri arasında yer alan gecede, GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen; müzik, spor, moda, sahne sanatları, gastronomi, iş dünyası ve sanat alanlarında üretimleri ve duruşlarıyla ezberi bozarak başarıya kapı açan isimler ödüllerine kavuşacak. 2013 yılında başlayan ve bu yıl 12. yılını kutlayacak MOTY 2025, GQ Türkiye dijital platformlarından canlı yayınlanacak.

BU YILIN TEMASI "YENİ NESİL KLASİKLER"

Merakla beklenen MOTY 2025'in detayları, önceki gün Zeffirino İstanbul'da düzenlenen bir kick-off davetle açıklandı. Bu yıl Dyson, Peugeot, Hemington, Biscolata, Vitpepper Studios, Mattel'in sponsorluğunda düzenlenecek törenin destekçilerinin katıldığı davette, bu yılki ödüllerle ilgili ayrıntıları GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Alara Kap şu sözlerle dile getirdi:

Bu senenin teması 'Yeni nesil klasikler'. Bu kavramı şunun için seçtik. Yeni nesil klasikler zamanı yavaşlatan ama bugünü çok iyi bilen, duyarlı ama gösterişsiz, kaliteli ama sessiz olanlar. Kazananlarımız, giydiği markanın logosundansa kesimine, ekranda kaldığı süreden çok içeriğine ve ulaşılabilir olmaktansa nezaketi kurguluyorlar. Bu yolculukta yanımızda olan iş birliği yaptığımız markalara çok teşekkür ederiz. İnşallah çok güzel bir gece geçiririz.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Ödüller, Yılın Spor İnsanı, Yılın Oyuncusu, Yılın Kadını, Yılın Yükselen Yıldızı, Yılın Göz Alıcı Başarısı, Yılın Uluslararası Başarısı, Onur Ödülü, Zamansızlık Ödülü, Yılın Şefi, Yılın Stil Sahibi Erkeği, Yılın Hype'i, Yılın Müzisyeni ana kategorileri ile Yap Boz Ödülü ve Yılın İlham Veren Kadınları adlı özel kategorilerde sahiplerini bulacak.