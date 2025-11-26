Tolga Güleç ile Öykü Cengiz ayrıldı mı? İlk açıklama geldi
Uzun süredir birlikte olan Tolga Güleç ve Öykü Cengiz’in ayrıldığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Öykü Cengiz’in Instagram hesabını kapatması ‘ayrılık’ söylentilerini güçlendirirken, Güleç’ten konuya dair hızlı bir açıklama geldi.
Oyunculuk kariyerine "Kırık Kanatlar" dizisiyle adım atan ve "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Can Borcu" ile "Poyraz Karayel" gibi yapımlarda sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tolga Güleç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
43 yaşındaki oyuncu, bir süredir sunucu Öykü Cengiz ile mutlu bir ilişki yaşıyordu. Çift, geçtiğimiz aylarda Bodrum'da aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlanmış ve bu özel anlara ait kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Hayranları çiftin bu adımını büyük bir sevinçle karşılamıştı.
Ayrılık Söylentilerini Alevlendiren Hamle 🔍
Tüm gözler evlilik hazırlıklarına çevrilmişken, sosyal medyada hızla yayılan bir detay kafaları karıştırdı. Sunucu Öykü Cengiz'in Instagram hesabını silmesi, çiftin ayrıldığı yönünde iddiaların dolaşıma girmesine neden oldu.
Kısa süre içinde magazin gündeminde "ayrılık" haberleri ardı ardına paylaşılmaya başlandı.
Tolga Güleç'ten Jet Açıklama ⚡
2. Sayfa'da yer alan habere göre; Tolga Güleç konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Güleç, iddiaları kesin bir dille reddederek şu açıklamayı yaptı:
Öykü'nün hesabında bir sorun var, onu açtırmaya çalışıyoruz. Ayrılık yok