Tolga Güleç ile Öykü Cengiz ayrıldı mı? İlk açıklama geldi

Oyunculuk kariyerine "Kırık Kanatlar" dizisiyle adım atan ve "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Can Borcu" ile "Poyraz Karayel" gibi yapımlarda sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tolga Güleç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Kaynak: Sosyal medya 43 yaşındaki oyuncu, bir süredir sunucu Öykü Cengiz ile mutlu bir ilişki yaşıyordu. Çift, geçtiğimiz aylarda Bodrum'da aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlanmış ve bu özel anlara ait kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Hayranları çiftin bu adımını büyük bir sevinçle karşılamıştı.