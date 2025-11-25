PODCAST CANLI YAYIN

Romantik anlar: Fulya Kahveci’den eşi Nihat Kahveci’ye özel kutlama

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, 46. yaşını eşi Fulya Kahveci’nin romantik paylaşımlarıyla kutladı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan mesaj, çiftin mutluluk dolu ilişkisini gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi:
Esen eski milli futbolcu Nihat Kahveci, 2018 yılında eski manken Fulya Sever ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Selin ve Lina adında iki kızı dünyaya geldi. Mutlu aile hayatlarıyla dikkat çeken çift, özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Fulya Kahveci, 46. yaşına giren eşinin doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Eski mankenin romantik mesajı kısa sürede büyük ilgi gördü ve sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Sever, paylaşımında duygularını şöyle ifade etti:

İyi ki doğdun aşkım. Aşkla dolup taşmakla, aşk doğurmak aynı şeyken... Kendini aşkla doğurmanın ne olduğunu anlamlandıramaz kimse çünkü bu benle alakalı... Seni öyle seviyorum ki... Kendimi seninle tekrar doğuruyorum. Her gün... İyi ki varsın, aşk iyi ki doğmuşsun

Fulya Kahveci'nin bu romantik mesajı, takipçilerinden de büyük ilgi gördü. Çiftin mutluluk dolu ilişkisi, mesajın ardından sosyal medyada gündem oldu. Takipçiler, çiftin samimi ve sevgi dolu paylaşımlarına yorum ve beğeni bırakarak destek verdi.

