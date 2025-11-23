Berkay Şahin’den Melek Mosso’ya gönderme: “Müziğe gerekeni yaptık!”

Şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz gün Etiler'de aracının içinde görüntülendi. Trafikte camını açarak muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Şahin, Melek Mosso'nun doğum gününde müzisyenlere para saçmasıyla ilgili konuştu. "Oradaki müzisyenlerin hepsi dört buçuk yıl benimle çalıştı. Biz de gerekeni yaptık" dedi. Eşi Özlem Ada Şahin ile evliliğinin nasıl gittiği sorusuna ise "On yıl oldu, nasıl gitsin? Süper gidiyor maşallah, çocuklarımızı büyütüyoruz'' diyerek yoluna devam etti.

