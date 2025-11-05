PODCAST CANLI YAYIN

Zerrin Özer’den Fatih Ürek açıklaması: Her gün dua ediyorum!

Yoğun bakımda entübe edilen Fatih Ürek’in tedavisi devam ediyor. 15 Ekim’de evinde rahatsızlanıp kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen ünlü şarkıcının durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Avukatı, Ürek’in stabil bir şekilde tedavi gördüğünü açıklarken, usta sanatçı Zerrin Özer, “Her gün Fatih beye dua ediyorum” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de geçirdiği rahatsızlık sonrası kalbi durunca sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Kalbi 20 dakika duran Ürek, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındı. Sevenleri, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelecek iyi haberleri merakla bekliyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

AVUKATINDAN SON DURUM AÇIKLAMASI

Fatih Ürek'in tedavi süreciyle ilgili son bilgileri avukatı Volkan Alkılıç sosyal medya hesabından paylaştı. Alkılıç, "Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

ZERRİN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

Yeni şarkısının tanıtım gecesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen usta sanatçı Zerrin Özer, dostu Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında konuştu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

2. Sayfa'nın haberine göre; Özer, "Sanatçı dostlarımın olumsuz sağlık haberlerini alıyorum ve çok üzülüyorum. Her gün Fatih beye dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakımda sürerken, sevenleri ve meslektaşları iyi haberi dört gözle bekliyor.

