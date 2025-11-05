Zerrin Özer’den Fatih Ürek açıklaması: Her gün dua ediyorum!

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek , İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de geçirdiği rahatsızlık sonrası kalbi durunca sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Kalbi 20 dakika duran Ürek, hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındı. Sevenleri, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelecek iyi haberleri merakla bekliyor.

Kaynak: Sosyal medya

AVUKATINDAN SON DURUM AÇIKLAMASI

Fatih Ürek'in tedavi süreciyle ilgili son bilgileri avukatı Volkan Alkılıç sosyal medya hesabından paylaştı. Alkılıç, "Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.