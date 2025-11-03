Fatih Ürek'in son sağlık durumu nasıl? Avukatından açıklama geldi

Avukat, bilgi kirliliğini önlemek adına, Fatih Ürek 'in sağlık durumuna dair resmi açıklamaların yalnızca hastane ve menajeri tarafından yapılacağını, bu kişilerin dışında kimsenin beyanlarının dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu paylaşımda "Özellikle ve önemle belirtme isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir. Menajeri ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir, bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız" ifadeleri kullanıldı.