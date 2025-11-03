Fatih Ürek'in son sağlık durumu nasıl? Avukatından açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim'de İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. 20 dakika boyunca kalbi durduğu öğrenilen Ürek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama, avukatı Volkan Alkılıç'tan geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alkılıç, "Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere de tepki gösteren Alkılıç, "Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur" dedi.