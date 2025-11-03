PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Ürek'in son sağlık durumu nasıl? Avukatından açıklama geldi

Kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumu hakkında avukatı açıklama yaptı. Ürek’in tedavisinin sürdüğünü belirten avukat, şarkıcının durumu ile ilgili bilgi verdi ve resmi bilgilendirmenin yalnızca hastane ile menajeri tarafından yapılacağını vurguladı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim'de İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. 20 dakika boyunca kalbi durduğu öğrenilen Ürek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama, avukatı Volkan Alkılıç'tan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alkılıç, "Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilliğini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere de tepki gösteren Alkılıç, "Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur" dedi.

Avukat, bilgi kirliliğini önlemek adına, Fatih Ürek'in sağlık durumuna dair resmi açıklamaların yalnızca hastane ve menajeri tarafından yapılacağını, bu kişilerin dışında kimsenin beyanlarının dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu paylaşımda "Özellikle ve önemle belirtme isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir. Menajeri ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir, bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız" ifadeleri kullanıldı.

