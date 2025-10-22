İstanbul Boğazı’nda Çağla Şıkel rüzgarı! Bir hayali daha gerçek oldu

Fit görünümü ve sağlıklı yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel , son günlerde sosyal medyada paylaştığı anlarla dikkat çekiyor.

Özellikle düzenli spor alışkanlıkları ve beslenme rutinini takipçileriyle paylaşan Şıkel, geçtiğimiz günlerde hayalini gerçekleştirdiği özel bir anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Sosyal medya

46 yaşındaki Şıkel, İstanbul Boğazı'nda jet sörf yaparken çekilen fotoğraf ve videolarını "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Bir hayalim daha gerçek oldu" notuyla Instagram hesabından paylaştı.