İstanbul Boğazı’nda Çağla Şıkel rüzgarı! Bir hayali daha gerçek oldu

Fit görünümü ve sağlıklı yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, son günlerde sosyal medyada paylaştığı anlarla dikkat çekiyor.
Özellikle düzenli spor alışkanlıkları ve beslenme rutinini takipçileriyle paylaşan Şıkel, geçtiğimiz günlerde hayalini gerçekleştirdiği özel bir anı sosyal medya hesabından paylaştı.
46 yaşındaki Şıkel, İstanbul Boğazı'nda jet sörf yaparken çekilen fotoğraf ve videolarını "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Bir hayalim daha gerçek oldu" notuyla Instagram hesabından paylaştı.