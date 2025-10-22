PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Boğazı’nda Çağla Şıkel rüzgarı! Bir hayali daha gerçek oldu

Formda hali ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çeken Çağla Şıkel, İstanbul Boğazı’nda jet sörf yaparak hayalini gerçekleştirdi. “Bir hayalim daha gerçek oldu” notuyla paylaştığı anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Boğazı’nda Çağla Şıkel rüzgarı! Bir hayali daha gerçek oldu

Fit görünümü ve sağlıklı yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, son günlerde sosyal medyada paylaştığı anlarla dikkat çekiyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Özellikle düzenli spor alışkanlıkları ve beslenme rutinini takipçileriyle paylaşan Şıkel, geçtiğimiz günlerde hayalini gerçekleştirdiği özel bir anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

46 yaşındaki Şıkel, İstanbul Boğazı'nda jet sörf yaparken çekilen fotoğraf ve videolarını "Hayatımın en güzel günlerinden biri. Bir hayalim daha gerçek oldu" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kaslı ve fit vücuduyla dikkat çeken ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sağlıklı yaşamını ve spor tutkusunu her fırsatta gözler önüne seren Şıkel, bu kez su üzerindeki performansıyla beğeni topladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Öte yandan Çağla Şıkel'e çocukları Kuzey ve Uzay'ın da eşlik ettiği görüldü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Başkan Erdoğan'dan 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu'na video mesaj... Flaş Kara para uyarısı!
İdefix
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Can Holding soruşturmasında sevk yazısı ortaya çıktı! Para trafiğini Kenan Tekdağ yönetti
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"
İsrail gazetesi “Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı” dedi: F-35’leri tehdit eden drone
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ikinci durağı Katar
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
Balkanlardan karambol etkisi geliyor! Meteoroloji’den uyarı: Fırtına ve kar karışımlı yağışlar kapıda! Muğla, İstanbul...
Memur zammı geliyor: Ocak artışı ve enflasyon farkı ile maaş ve yardımlar nasıl değişecek?
TSK’nın Lübnan Suriye ve Irak'taki görev süresi uzatıldı!
Kuruluş Orhan 2. tanıtım yayınlandı: Usta isimlerle dolu sahneler heyecanı zirveye taşıdı
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
Trump-Putin zirvesi olacak mı? Kremlin tarih veremedi Beyaz Saray'dan net açıklama geldi
Cezaevi firarisi Mustafa Emlik 2 kişiyi öldürdü 7 kişiyi yaraladı: Hedefi platonik aşkı Ayşegül Can çıktı
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü