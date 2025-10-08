Ailesinin Blok3'ü onaylamadığı iddia edilmişti! Cemre Baysel’den ilk açıklama
Oyuncu Cemre Baysel’in, rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı ve ancak ailesinin karşı çıkması nedeniyle ayrıldıkları iddia edilmişti. Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran iddiaların ardından sessizliğini ilk bozan isim Cemre Baysel oldu. Baysel, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla iddialara açıklık getirdi. İşte detaylar...
Oyuncu Cemre Baysel'in meslektaşı Aytaç Şaşmaz'dan ayrıldıktan sonra rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Kaynak: Sosyal medya
Ancak bir süre sonra ikilinin ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre; Cemre Baysel'in Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın'ın ile ilişkisine ailesi karşı çıktı ve çiftin ayrılmasına neden oldu.
Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran iddiaların ardından sessizliğini ilk bozan isim Cemre Baysel oldu. Baysel, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla iddialara açıklık getirdi.
Cemre Baysel, sosyal medyada konuşulmaya devam eden aşk haberleriyle ilgili bir açıklama yaparak, Hakan Aydın ile ilişki yaşamadığını dile getirdi.
Ünlü oyuncu, Instagram üzerinden yayınladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şimdiye kadar özel hayatımla gündeme gelmeyi, konuşulmayı tercih eden bir oyuncu olmadım. En başta gülüp geçmeyi tercih ettiğim, ciddiye almadığım haberler bugün yalnızca gerçeği yansıtmamakla kalmayıp; aynı zamanda kişilik haklarıma, ailevi değerlerime ve özel hayatıma yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır"
Baysel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman kendi ayaklarım üzerinde durdum. Ailem, 10 yıllık meslek hayatımda ve özel hayatımda daima yanımda olmuş, sadece destek olmuş, asla köstek olmamıştır. Ailemin maddi desteğime ihtiyaçları yoktur. Ben bir evlat olarak yalnızca sorumluluklarımı yerine getirip, ne gerekiyorsa yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Cevap hakkımı kullanıyorken belirtmek isterim ki; ailem beni korumak dışında asla ilişkilerime karışmaz, hele ki söylendiği gibi çirkin sebepler yüzünden hiç olmaz! Ailemin böylesine temelsiz ve çirkin iddialarla birlikte anılması benim için kabul edilemez"
Baysel, sözlerini "Kimseyle bir ilişkim yok, olmadı da. Dolayısıyla söylenenler gibi bir ayrılık da söz konusu değildir. Susmayı tercih ettikçe uzayan ve içinde bulunmaktan büyük rahatsızlık duyduğum bir konu haline geldi. Bu açıklamayı, artık son bulacağını umarak yapıyorum. Teşekkür ederim" şeklinde sonlandırdı.