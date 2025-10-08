Ailesinin Blok3'ü onaylamadığı iddia edilmişti! Cemre Baysel’den ilk açıklama

Kaynak: Sosyal medya Cemre Baysel, sosyal medyada konuşulmaya devam eden aşk haberleriyle ilgili bir açıklama yaparak, Hakan Aydın ile ilişki yaşamadığını dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya Ünlü oyuncu, Instagram üzerinden yayınladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şimdiye kadar özel hayatımla gündeme gelmeyi, konuşulmayı tercih eden bir oyuncu olmadım. En başta gülüp geçmeyi tercih ettiğim, ciddiye almadığım haberler bugün yalnızca gerçeği yansıtmamakla kalmayıp; aynı zamanda kişilik haklarıma, ailevi değerlerime ve özel hayatıma yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır"