Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan barıştı: Tam gaz devam ediyoruz!

Geçtiğimiz hafta ayrıldıkları iddia edilen Rabia Soytürk ve sevgilisi Samet Vuruşan, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Adı Berk Atan’la anılan Soytürk’le ilgili çıkan söylentilere son noktayı koyan Vuruşan, “İki gün önce barıştık, her şey yolunda” açıklamasıyla iddiaları net bir şekilde yalanladı. Vuruşan, Berk Atan iddialarına da yanıt verdi.

Son dönemde ayrılık haberleriyle gündeme gelen oyuncu Rabia Soytürk, mimar sevgilisi Samet Vuruşan'la ilişkisine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ikinci kez ayrıldıkları iddia edilen çiftin, barıştığı ve birlikte oldukları kesinleşti.

Soytürk'ün, ayrılığın ardından meslektaşı Berk Atan ile el ele görüldüğü öne sürülmüş, bu da yeni bir aşk iddiasını beraberinde getirmişti. Ancak söylentiler kısa sürede yalanlandı.

İddialara net bir yanıt veren Samet Vuruşan, Posta gazetesine yaptığı açıklamada, "Bunların hepsi tamamen asılsızdır, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz iki gün önce barıştık, her şey çok yolunda ve tam gaz devam ediyoruz" sözleriyle hem Berk Atan ile ilgili dedikodulara hem de ayrılık söylentilerine açıklık getirdi.

Vuruşan'ın bu sözleriyle, çiftin ilişkisini yeniden rayına oturttuğu ve aralarındaki sorunları geride bıraktıkları netleşmiş oldu.

