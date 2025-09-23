Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan barıştı: Tam gaz devam ediyoruz!

Son dönemde ayrılık haberleriyle gündeme gelen oyuncu Rabia Soytürk, mimar sevgilisi Samet Vuruşan'la ilişkisine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ikinci kez ayrıldıkları iddia edilen çiftin, barıştığı ve birlikte oldukları kesinleşti.
Soytürk'ün, ayrılığın ardından meslektaşı Berk Atan ile el ele görüldüğü öne sürülmüş, bu da yeni bir aşk iddiasını beraberinde getirmişti. Ancak söylentiler kısa sürede yalanlandı.
İddialara net bir yanıt veren Samet Vuruşan, Posta gazetesine yaptığı açıklamada, "Bunların hepsi tamamen asılsızdır, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz iki gün önce barıştık, her şey çok yolunda ve tam gaz devam ediyoruz" sözleriyle hem Berk Atan ile ilgili dedikodulara hem de ayrılık söylentilerine açıklık getirdi.