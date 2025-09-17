Gözleri KaraDeniz'in Nermin'i Yonca Şahinbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Nermin Maçari karakteri nasıl biri?

Yonca Şahinbaş, ATV'nin yeni sezon dizilerinden "Gözleri Karadeniz"de canlandırdığı Nermin karakteriyle kısa sürede izleyicilerin ilgisini topladı. O3 Medya yapımı ve Saner Ayar'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Salı akşamı ekran yolculuğuna başladı. İşte Nermin Maçari'nin hayat verdiği oyuncunun detaylı biyografisi…
Yonca Şahinbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yonca Cevher Şahinbaş, tiyatro ve dizi oyuncusu. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun olan Yenel, sanatçı Mahmut Cevher'in kızıdır. Eğitim döneminde Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapan Yonca Cevher, seslendirme çalışmalarına 1991 yılında başladı.
Bakırköy Belediyesi Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra sunuculukta yapan sanatçı, sinema ve dizi filmlerde oyunculuk yapıyor. 2002'den 2012'ye kadar Ali Yenel ile evli kalan Cevher, 2015'te Koray Şahinbaş ile evlendi. Ali Yenel ile evli olduğu dönemde Yonca Cevher Yenel adıyla da anılmaktaydı.