Gözleri KaraDeniz'in Nermin'i Yonca Şahinbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Nermin Maçari karakteri nasıl biri?

Bakırköy Belediyesi Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra sunuculukta yapan sanatçı, sinema ve dizi filmlerde oyunculuk yapıyor. 2002'den 2012'ye kadar Ali Yenel ile evli kalan Cevher, 2015'te Koray Şahinbaş ile evlendi. Ali Yenel ile evli olduğu dönemde Yonca Cevher Yenel adıyla da anılmaktaydı.