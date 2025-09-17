PODCAST CANLI YAYIN

Yonca Şahinbaş, “Gözleri Karadeniz” dizisinde hayat verdiği Nermin karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekti. ATV’nin O3 Medya yapımı ve Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Salı akşamı ekran macerasına başladı. Peki Yonca Şahinbaş kimdir ve hangi dizilerde oynadı? İşte Gözleri KaraDeniz'in Nermin Maçari'sinin biyografisi...

Giriş Tarihi:
Gözleri KaraDeniz'in Nermin'i Yonca Şahinbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Nermin Maçari karakteri nasıl biri?

Yonca Şahinbaş, ATV'nin yeni sezon dizilerinden "Gözleri Karadeniz"de canlandırdığı Nermin karakteriyle kısa sürede izleyicilerin ilgisini topladı. O3 Medya yapımı ve Saner Ayar'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Salı akşamı ekran yolculuğuna başladı. İşte Nermin Maçari'nin hayat verdiği oyuncunun detaylı biyografisi…

Yonca Şahinbaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yonca Cevher Şahinbaş, tiyatro ve dizi oyuncusu. Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü'nden 1994 yılında mezun olan Yenel, sanatçı Mahmut Cevher'in kızıdır. Eğitim döneminde Devlet Tiyatrolarında oyunculuk yapan Yonca Cevher, seslendirme çalışmalarına 1991 yılında başladı.

Bakırköy Belediyesi Tiyatrolarındaki görevinin yanı sıra sunuculukta yapan sanatçı, sinema ve dizi filmlerde oyunculuk yapıyor. 2002'den 2012'ye kadar Ali Yenel ile evli kalan Cevher, 2015'te Koray Şahinbaş ile evlendi. Ali Yenel ile evli olduğu dönemde Yonca Cevher Yenel adıyla da anılmaktaydı.

Nermin Maçari kimdir, nasıl biri?

İç Karadeniz'in denize paralel uzanan dağlarının ardından gelen bir kasabada doğan Nermin, ailesiyle birlikte Rize'ye yerleştikten sonra ilkokul ve liseyi Rize'de okumuş ama hep kardeşi Nilgün ile birlikte kurdukları hayallerde İstanbul'a taşınmak, İstanbullu olmak varmış.

