SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Reyting sonuçları 16 Eylül 2025 belli mi? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması nasıl?

16 Eylül 2025 reyting sonuçları merak ediliyor ve araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen diziler ve yarışma programları arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. İzleyicilerin merak ettiği “Hangi yapım zirvede, Total ve AB’de kim önde?” soruları gündemde. İşte 16 Eylül reyting sıralamasına ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Eylül 2025 , 09:55
Reyting sonuçları 16 Eylül 2025 belli mi? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması nasıl?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

16 Eylül 2025 reyting sonuçları sorgulanıyor. Televizyon ekranlarında dün akşam diziler ve programlar arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. İzleyiciler Total ve AB sıralamasında son durumu merak ediyor. İşte dünün reyting sonuçları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

📺 Reyting sonuçları 16 Eylül 2025 açıklandı mı?

Her sabah açıklanan reyting tablosu, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde ayrı ayrı sıralamalar içeriyor. Hem yapımcılar hem de izleyiciler için büyük önem taşıyan veriler, 16 Eylül 2025 tarihi için henüz kesinleşmedi. Veriler açıklandığında güncel sıralama haberimizde yer alacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

15 Eylül reyting sıralaması nasıldı?

15 Eylül tarihli ABC, AB ve Total sıralaması şöyle oluştu:

Total Reyting Sıralaması

Uzak Şehir – Kanal D

Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AB Reyting Sıralaması

Uzak Şehir – Kanal D

Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

MasterChef Türkiye – TV8

ABC Reyting Sıralaması

Uzak Şehir – Kanal D

Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM ne dediyse o! CHP’de 21 Eylül öncesi halef-selef teması... Özgür Özel Murat Emir’in evinde Kılıçdaroğlu’ndan ne isteyecek?
Gürsel Tekin’den dikkat çekici açıklamalar! Partinin içine FETÖ sızdı | CHP’yi yok edecekler
Borsa İstanbul
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itiraf
Can Holding’in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul’da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu
Türk Telekom
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL’yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan Netanyahu’ya sert tepki: Soykırım şebekesinin başkanının sözleri yok hükmündedir
CHP’de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel
İzmir’de sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalı’na geçici çöp izni
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta flaş gelişme! 26 tutuklama | Aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu da var
12 Dev Adam İstanbul’da kutlama yaptı: Çok gururluyuz
8 milyon lira verip garsonluk yapıyorlar! Türk sosyetesi sıraya girdi: 200 başvurudan 10 öğrenci kabul edildi
Ankara kılıç gösterdi CIA’in kuduz köpeği havladı! Rubin Trump’tan Türkiye kısıtlama istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı
Trabzonspor’da sakatlar ve cezalılar Fatih Tekke’nin elini kolunu bağladı: Okay Yokuşlu’nun kırmızısı planları bozdu
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan mutlak butlan yorumu: Mahkeme kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki görevine dönmesi gerekir
Başkan Erdoğan’dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız
Başkan Erdoğan CHP’yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
İsrail Gazze’de kara saldırısına başladı! Netanyahu’nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | Dışişleri: Soykırımın yeni aşaması