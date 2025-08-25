Mert Yazıcıoğlu kimdir? Kuruluş Osman’ın yeni Orhan Bey’i kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Fotoğraflar: ATV

🎬 MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

10 Mayıs 1993'te İstanbul'da doğan Mert Yazıcıoğlu, eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Lise sonrası İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümüne kayıt yaptırsa da, eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk kariyerine yöneldi. Bir arkadaşının setine gitmesiyle oyunculukla tanıştı. Kısa bir süre sonra Ümit Çırak'ın 3 Mota Eğitim Atölyesi'nde oyunculuk dersleri alarak mesleğine adım attı.

İlk kez 2011'de Dedemin İnsanları filminde kamera karşısına geçen Yazıcıoğlu, daha sonra Kayıp Şehir dizisiyle televizyon ekranlarında boy gösterdi.