Mert Yazıcıoğlu kimdir? Kuruluş Osman’ın yeni Orhan Bey’i kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kadroya katılan sürpriz isim gündem oldu. Osman Bey’in oğlu Orhan Bey karakterini başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu canlandıracak. İzleyiciler ise şimdiden “Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?” sorularını araştırmaya başladı.

Kuruluş Osman dizisi yeni sezonuyla heyecanı artırıyor. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesabından duyurduğu gelişmeye göre, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranda hayat verecek.

🎬 MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

10 Mayıs 1993'te İstanbul'da doğan Mert Yazıcıoğlu, eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Lise sonrası İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümüne kayıt yaptırsa da, eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk kariyerine yöneldi. Bir arkadaşının setine gitmesiyle oyunculukla tanıştı. Kısa bir süre sonra Ümit Çırak'ın 3 Mota Eğitim Atölyesi'nde oyunculuk dersleri alarak mesleğine adım attı.

İlk kez 2011'de Dedemin İnsanları filminde kamera karşısına geçen Yazıcıoğlu, daha sonra Kayıp Şehir dizisiyle televizyon ekranlarında boy gösterdi.

📺 MERT YAZICIOĞLU'NUN YER ALDIĞI DİZİLER

  • 2012-2013: Kayıp Şehir

  • 2013-2016: Karagül (Baran Şamverdi)

  • 2016-2017: Umuda Kelepçe Vurulmaz (Fırat)

  • 2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Korkut)

  • 2018-2019: Bir Litre Gözyaşı (Mahir Yetkin)

  • 2020: Bir Annenin Günahı

  • 2020-2021: Aşk 101 (Netflix – Sinan)

  • 2021: Ölüm Zamanı (Cüneyt)

  • 2022: Darmaduman (Kerem)

  • 2023-2025: Kızıl Goncalar (Cüneyd Güneş)

  • 2025: Empati (kendisi)

🎥 SİNEMA PROJELERİ

  • 2011: Dedemin İnsanları

  • 2018: İyi Oyun (Cenk)

🌟 KURULUŞ OSMAN'DAKİ ROLÜ

Mert Yazıcıoğlu, dizinin yeni sezonunda Osman Bey'in oğlu Orhan Bey rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu gelişme, Kuruluş Osman hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

