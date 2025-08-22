Bir dargın bir barışık aşk nikah masasında: Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evleniyor! İşte nikah tarihi…

PODCAST CANLI YAYIN

Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, tüm tartışmalara rağmen nikah masasına oturma kararı aldı. Daha önce ayrılık haberleriyle gündeme gelen çiftin nikah tarihi belli oldu. Peki nikah masasına ne zaman oturacaklar, evlilik sözleşmesi var mı? İşte merak edilen detaylar...

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'dan sürpriz karar! Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, ilişkilerindeki fırtınalı süreçlere rağmen evlilik kararı aldı. Daha önce sosyal medyada birbirlerine sert çıkışlarda bulunan ve ayrılıklar yaşayan çiftin evleneceği açıklandı.

Ayrılıklar ve Sert Sözlerden Nikah Masasına

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil (67) ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan (26), ilişkileri boyunca sık sık kavga ve ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Aralarındaki 41 yaş farkı da çiftin en çok eleştirildiği konulardan biri oldu. Sabah haberine göre, Gülseren Ceylan, daha önce sosyal medya hesabında Erbil hakkında öfke dolu açıklamalar yapmış ve ilişkinin bittiğini duyurmuştu.

Gülseren Ceylan, ilişkisinin neden bittiğini açıklamıştı. Ünlü şovmenin kendisine güvenmediğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi: "Hep açıklama yapmak zorunda kalıyordum. İlişkimiz 3. kişiler yüzünden bitti ama kadınlar değil insanlar."

Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sitemkar ifadeler kullanarak ayrılık kararı aldığını duyurmuştu.

"Kendi Ailemi Kuracağım"

"Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum. Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım. Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Nikah Öncesi Evlilik Sözleşmesi

Tüm bu tartışmalara rağmen çift, aralarındaki sorunları geride bırakarak evlilik yolunda adım atma kararı aldı. Çift sadece nikah için hazırlık yapmakla kalmadı, evlilik sözleşmesi imzalamaya da karar verdi. Çiftin, 28 Ağustos Perşembe günü evde kıyılacak bir nikahla dünyaevine gireceği iddia edildi.

"Kala Kala Gülseren'e mi Kaldım" Demişti

Erbil, kendisi hakkında ortaya atılan tokat iddialarına şu sözlerle karşılık vermişti: "Asla ben 4 eşime bir tokat bile atmadım. Kala kala Gülseren'e mi kaldım"

