Bir dargın bir barışık aşk nikah masasında: Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evleniyor! İşte nikah tarihi…

Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sitemkar ifadeler kullanarak ayrılık kararı aldığını duyurmuştu.

"Kendi Ailemi Kuracağım"

"Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum. Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım. Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım" sözleriyle duygularını dile getirdi.