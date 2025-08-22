Bir dargın bir barışık aşk nikah masasında: Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan evleniyor! İşte nikah tarihi…

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'dan sürpriz karar! Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, ilişkilerindeki fırtınalı süreçlere rağmen evlilik kararı aldı. Daha önce sosyal medyada birbirlerine sert çıkışlarda bulunan ve ayrılıklar yaşayan çiftin evleneceği açıklandı.
Ayrılıklar ve Sert Sözlerden Nikah Masasına
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil (67) ile genç sevgilisi Gülseren Ceylan (26), ilişkileri boyunca sık sık kavga ve ayrılık haberleriyle gündeme geldi. Aralarındaki 41 yaş farkı da çiftin en çok eleştirildiği konulardan biri oldu. Sabah haberine göre, Gülseren Ceylan, daha önce sosyal medya hesabında Erbil hakkında öfke dolu açıklamalar yapmış ve ilişkinin bittiğini duyurmuştu.
Gülseren Ceylan, ilişkisinin neden bittiğini açıklamıştı. Ünlü şovmenin kendisine güvenmediğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi: "Hep açıklama yapmak zorunda kalıyordum. İlişkimiz 3. kişiler yüzünden bitti ama kadınlar değil insanlar."