Hadise şikayetçi oldu: Sahte e-imzayla dolandırılıyordu!

Ünlü şarkıcı Hadise, malvarlığını ele geçirmeye çalışan İ.A.B. hakkında hukuki süreç başlattı. Hadise’nin şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan İ.A.B.’nin, sahte vekaletname ile Nusret Gökçe’nin hesabına ulaştığı da öğrenildi. İşte detaylar...

Hadise, sahte elektronik imza kullanarak malvarlığını ele geçirmeye çalışan İ.A.B.'den şikayetçi oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre; Nusret Gökçe'nin hesabından sahte vekaletname kullanarak 200 bin lira çeken İ.A.B.'nin, sahte elektronik imza kullanarak oluşturduğu mahkeme kararıyla Hadise'nin malvarlığını da ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

İddiaya göre İ.A.B., eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek kısıtlanması ve kendisinin de vasi olarak atanması için dava açtı. Gaziantep 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, İ.A.B.'nin eşine vasi olarak atanmasına karar verdi.

İ.A.B., mahkemenin gerekçeli kararına, hükümlü ve kısıtlı adayı olarak gösterilen kişinin adı ve soyadını değiştirerek Hadise Açıkgöz'ü yazdı. İ.A.B., daha sonra sahte yolla elektronik imzadan geçirerek bir mahkeme kararı oluşturdu. Sahte belge ile kendisini Hadise'nin vasisi olarak göstermeye çalışarak şarkıcının banka hesapları ve gayrimenkulleri üzerinde tasarruf yetkisini kullanmaya çalıştı. Durumu fark eden banka yetkilileri, olayı emniyet birimlerine haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gaziantep 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, mahkemede ek karar verilmiş gibi sahte karar düzenleyen ve resmi kurumlara başvuru yaparak evrakta sahtecilik suçu işleyen İ.A.B. hakkında şikayetçi oldu ve soruşturma başlattı. Mağdur olarak ifade veren Hadise de taraf olmadığı bir dosyada sahte belge düzenleyerek malvarlığını ele geçirmeye çalışan İ.A.B. hakkında şikayetçi oldu. Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Hadise Hanım bir şebekenin mağduru oldu" açıklamasını yaptı.

