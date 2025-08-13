Hadise şikayetçi oldu: Sahte e-imzayla dolandırılıyordu!

Hadise, sahte elektronik imza kullanarak malvarlığını ele geçirmeye çalışan İ.A.B.'den şikayetçi oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre; Nusret Gökçe'nin hesabından sahte vekaletname kullanarak 200 bin lira çeken İ.A.B.'nin, sahte elektronik imza kullanarak oluşturduğu mahkeme kararıyla Hadise'nin malvarlığını da ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı.
İddiaya göre İ.A.B., eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek kısıtlanması ve kendisinin de vasi olarak atanması için dava açtı. Gaziantep 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, İ.A.B.'nin eşine vasi olarak atanmasına karar verdi.
İ.A.B., mahkemenin gerekçeli kararına, hükümlü ve kısıtlı adayı olarak gösterilen kişinin adı ve soyadını değiştirerek Hadise Açıkgöz'ü yazdı. İ.A.B., daha sonra sahte yolla elektronik imzadan geçirerek bir mahkeme kararı oluşturdu. Sahte belge ile kendisini Hadise'nin vasisi olarak göstermeye çalışarak şarkıcının banka hesapları ve gayrimenkulleri üzerinde tasarruf yetkisini kullanmaya çalıştı. Durumu fark eden banka yetkilileri, olayı emniyet birimlerine haber verdi.