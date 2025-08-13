Hadise şikayetçi oldu: Sahte e-imzayla dolandırılıyordu!

Kaynak: Sosyal medya

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gaziantep 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, mahkemede ek karar verilmiş gibi sahte karar düzenleyen ve resmi kurumlara başvuru yaparak evrakta sahtecilik suçu işleyen İ.A.B. hakkında şikayetçi oldu ve soruşturma başlattı. Mağdur olarak ifade veren Hadise de taraf olmadığı bir dosyada sahte belge düzenleyerek malvarlığını ele geçirmeye çalışan İ.A.B. hakkında şikayetçi oldu. Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Hadise Hanım bir şebekenin mağduru oldu" açıklamasını yaptı.