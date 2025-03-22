En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlanıyor!

'Sen Anlat Karadeniz' 'Kurtlar Vadisi' 'Deli Yürek' 'Ekmek Teknesi' ve daha birçok efsaneleşmiş yapımları yöneten Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
'Sen Anlat Karadeniz' 'Kurtlar Vadisi' 'Deli Yürek' 'Ekmek Teknesi' ve daha birçok efsaneleşmiş yapımları yöneten Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
Türk televizyonlarının ve sinema dünyasının önemli isimlerinden olan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düştü.
69 yaşında aramızdan ayrılan Sınav, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Sınav için saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlenecek. Yönetmen, ikindi vakti Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
2. Sayfa'da yer alan habere göre; törene gelen ilk isimlerden biri olan İrem Helvacıoğlu, başrolünü üstlendiği Sen Anlat Karadeniz dizisinde birlikte çalıştığı Osman Sınav için şunları söyledi: "Televizyon ve sinema dünyasının çok önemli isimlerinden birini kaybettik. Camiadaki birçok oyuncunun şu anda yer aldığı konuma sahip olmasına sebep olan insanlardan birini kaybettik. Osman hoca inandığı insanların arkasında durmayı çok seven, onlar için elinden geleni yapan bir insandı"