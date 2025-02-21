Acısı dinmiyor! Süreyya Yalçın’dan yürek yakan paylaşım: Sensiz bunu nasıl yaşayacağımı bilmiyorum!

Kaynak: Sosyal medya

Annesi ile birlikte çekilen küçüklük fotoğrafını yayınlayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün senin doğum günün, anne. Ve ben sensiz bunu nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Şu an seninle kutluyor olmalıydım. Seni yemeğe götürmeli, birlikte gülmeli, yeni anılar biriktirmeliydim. Ama bunun yerine, bugünü nasıl atlatacağımı bilemeden öylece duruyorum.

Sensiz bir dünyada var olmayı bilmiyorum. Bir daha asla sesini duyamayacağımı, elini tutamayacağımı, yüzünü sadece eski fotoğraflarda görebileceğimi bilerek her güne uyanmak... Bu his tarif edilemez. Ne kadar çabalasam da anılar asla yeterli olmuyor.