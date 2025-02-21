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Acısı dinmiyor! Süreyya Yalçın'dan yürek yakan paylaşım: Sensiz bunu nasıl yaşayacağımı bilmiyorum!

İş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, geçtiğimiz yıl mayıs ayında annesini kaybetmişti. Anne acısıyla sarsılan Yalçın, sosyal medya hesabında duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Annesinin doğum gününde yaşadığı acıyı kelimelere döken Yalçın’ın paylaşımı yürek yaktı.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 12:41 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 12:41
Acısı dinmiyor! Süreyya Yalçın’dan yürek yakan paylaşım: Sensiz bunu nasıl yaşayacağımı bilmiyorum!

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    2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, geçtiğimiz yıl mayıs ayında annesi Ülkü Yalçın'ı kaybetmişti. Anne acısıyla sarsılan Yalçın, sosyal medya hesabında duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Annesinin doğum gününde yaşadığı acıyı kelimelere döken Yalçın'ın paylaşımı yürek yaktı.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Annesi ile birlikte çekilen küçüklük fotoğrafını yayınlayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün senin doğum günün, anne. Ve ben sensiz bunu nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Şu an seninle kutluyor olmalıydım. Seni yemeğe götürmeli, birlikte gülmeli, yeni anılar biriktirmeliydim. Ama bunun yerine, bugünü nasıl atlatacağımı bilemeden öylece duruyorum.

    Sensiz bir dünyada var olmayı bilmiyorum. Bir daha asla sesini duyamayacağımı, elini tutamayacağımı, yüzünü sadece eski fotoğraflarda görebileceğimi bilerek her güne uyanmak... Bu his tarif edilemez. Ne kadar çabalasam da anılar asla yeterli olmuyor.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Anne, seni çok özlüyorum. Öyle bir özlem ki, içimde ağır bir yük gibi taşıyorum. En küçük anlar bile bana yokluğunu hatırlatıyor ve kimse bu kısmı anlatmıyor. Özlem azalmıyor, aksine büyüyor. Her gün seni daha da çok özlüyorum. Her gün, zamanın geri dönmesini, sadece bir saniyeliğine bile olsa tekrar seni görebilmeyi diliyorum. Sadece bir saniye... Sana gitme diyebilmek için.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Seni bir kez daha görebilmek için her şeyimi verirdim. Bana sarılman, adımı söylemen, varlığınla içimi ısıtman için her şeyimi... Ama artık bunu yapamam. Ve bu gerçek, her gün beni yeniden paramparça ediyor.

    Bu yüzden bugün, seninle kutlama yapmak yerine, sensiz bir günü daha yaşamaya çalışıyorum. Ve bundan nefret ediyorum. Senin olmadığın bir hayattan, bu boşluktan, bu acıdan nefret ediyorum.

    Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

    Doğum günün kutlu olsun, anne. Umarım bir yerlerde huzurlusundur. Umarım sesimi duyabiliyorsundur. Seni ne kadar sevdiğimi, ne kadar özlediğimi, ne kadar sana ihtiyacım olduğunu biliyorsundur... Seni asla, ama asla unutmayacağım"

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