Acısı dinmiyor! Süreyya Yalçın’dan yürek yakan paylaşım: Sensiz bunu nasıl yaşayacağımı bilmiyorum!

Kaynak: Sosyal medya

Seni bir kez daha görebilmek için her şeyimi verirdim. Bana sarılman, adımı söylemen, varlığınla içimi ısıtman için her şeyimi... Ama artık bunu yapamam. Ve bu gerçek, her gün beni yeniden paramparça ediyor.

Bu yüzden bugün, seninle kutlama yapmak yerine, sensiz bir günü daha yaşamaya çalışıyorum. Ve bundan nefret ediyorum. Senin olmadığın bir hayattan, bu boşluktan, bu acıdan nefret ediyorum.