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    • Magazin
    • 06.12.2021 14:51
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    • 06.12.2021 14:51
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    Altın Kelebek gerçek altın mı? Altın Kelebek Ödülü kimlere verildi? Altın Kelebek Ödülü fiyatı ne kadar?

    47. Altın Kelebek Ödülleri'nde televizyon ve müzik dünyasının en iyileri ödül alıyor. Bu yıl en iyi oyuncu ödülünü Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncuları Ezgi Mola ve Merve Dizdar aldı. En İyi Erkek Oyuncu ödülünü de Teşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul aldı. Bu akşam gerçekleşen töreni izleyenler Altın Kelebek Ödülünün fiyatını ve ödülün kimlere verildiğini merak ediyor. Peki; Altın Kelebek Ödülü fiyatı ne kadar? Altın Kelebek gerçek altın mı? Altın Kelebek Ödülü kimlere verildi?

    Altın Kelebek Ödülü fiyatı ne kadar?

    47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni devam ederken televizyon ekranlarında canlı olarak yayınlanan geceyi izleyenler Altın Kelebek Ödülü fiyatı ne kadar? Altın Kelebek gerçek altın mı? Altın Kelebek ödülü kimlere verildi? soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini bulan Pantene Altın Kelebek Ödülleri her yıl sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine veriliyor. İşte Altın Kelebek Ödülü hakkında detaylı bilgiler...

    ALTIN KELEBEK GERÇEK ALTIN MI, FİYATI NE KADAR?

    Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde dağıtılan ''altın kelebek'' in fiyatı sorgulanıyor. Fiyatı hakkında bir bilgi bulunmazken, ödüllerin gerçek altından yapılmadığı biliniyor. İşte büyük gecede ödül alanlar;

    ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ KİMLERE VERİLDİ?

    Yıldızı Parlayanlar: Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen

    En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar ve Ezgi Mola

    En İyi Erkek Oyuncu: Çağlar Ertuğrul

        En İyi Dizi: Camdaki Kız

        En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

        En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı

        En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı

        En İyi Çocuk Oyuncu: Aylin Akpınar

        En İyi Proje Albüm: 1977 Sezen'li Şarkılar (Emir Ersoy)

        En İyi Rap Sanatçısı: SEFO

        En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Ayça Ayşin Turan

        En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Aytaç Şaşmaz

        En İyi Romantik Komedi Dizisi: Sen Çal Kapımı

        En İyi Dizi Çifti: Kerem Bürsin - Hande Erçel

        En İyi Haber Sunucusu Kadın: Nazlı Çelik

        En İyi Haber Sunucusu Erkek: Deniz Bayramoğlu

        En İyi Dizi Müziği: Alp Yenier (Masumlar Apartmanı)

        En İyi Senaryo: Berkun Oya (Bir Başkadır)

        En İyi Yönetmen: Çağrı Villa Lostuvalı ve Çiğdem Bozali (Masumlar Apartmanı)

        En İyi Haber Programı: 5N1K - Cüneyt Özdemir
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        Haberler Magazin Altın Kelebek gerçek altın mı? Altın Kelebek Ödülü kimlere verildi? Altın Kelebek Ödülü fiyatı ne kadar?
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