Altın Kelebek gerçek altın mı? Altın Kelebek Ödülü kimlere verildi? Altın Kelebek Ödülü fiyatı ne kadar?

47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni devam ederken televizyon ekranlarında canlı olarak yayınlanan geceyi izleyenler Altın Kelebek Ödülü fiyatı ne kadar? Altın Kelebek gerçek altın mı? Altın Kelebek ödülü kimlere verildi? soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini bulan Pantene Altın Kelebek Ödülleri her yıl sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine veriliyor. İşte Altın Kelebek Ödülü hakkında detaylı bilgiler...
ALTIN KELEBEK GERÇEK ALTIN MI, FİYATI NE KADAR?
Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde dağıtılan ''altın kelebek'' in fiyatı sorgulanıyor. Fiyatı hakkında bir bilgi bulunmazken, ödüllerin gerçek altından yapılmadığı biliniyor. İşte büyük gecede ödül alanlar;
ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ KİMLERE VERİLDİ?
Yıldızı Parlayanlar: Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen
En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar ve Ezgi Mola
En İyi Erkek Oyuncu: Çağlar Ertuğrul