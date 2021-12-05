Altın Kelebek gerçek altın mı? Altın Kelebek Ödülü kimlere verildi? Altın Kelebek Ödülü fiyatı ne kadar?

47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni devam ederken televizyon ekranlarında canlı olarak yayınlanan geceyi izleyenler Altın Kelebek Ödülü fiyatı ne kadar? Altın Kelebek gerçek altın mı? Altın Kelebek ödülü kimlere verildi? soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini bulan Pantene Altın Kelebek Ödülleri her yıl sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine veriliyor. İşte Altın Kelebek Ödülü hakkında detaylı bilgiler...