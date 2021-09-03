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    • Magazin
    • 03.09.2021 16:34
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    • 03.09.2021 16:34
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    Mehmet Yalçınkaya out kızı Sude Yalçınkaya in babasını solladı! Masterchef Mehmet Şef'in kızı Sude bikinili boydan boya salındı

    MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya, yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en çok çekindiği isim... 46 yaşındaki Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif diğer bir yandan da babacan tavrıyla gönülleri kazandı. Bolulu şef Mehmet Yalçınkaya hakkında pek çok şey merak ediliyor. Ünlü şef hakkında araştırma yapanlar en çok da kızı Sude'yi merak ediyor. Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak tuttuğu kızı artık en az babası kadar ünlü. Şimdilerde hesabı kapalı olsa da Sude Yalçınkaya bir Instagram fenomeni. Sosyal medyanın anında ilgi odağı olan Sude Yalçınkaya tatildeki pozlarıyla beğeni topladı.

    Mehmet Yalçınkaya out kızı Sude Yalçınkaya in

    Mehmet Yalçınkaya out kızı Sude Yalçınkaya in babasını solladı! Masterchef Mehmet Şef'in kızı Sude bikinili boydan boya salındı... Masterchef'in yeniden ekranlara dönmesinin ardından jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı merak konusu oldu. 47 yaşındaki Bolulu şef yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan çıkışlarıyla biliniyor. Mehmet Yalçınkaya'nın Masterchef'le daha geniş bir kitleye hitap etmesinin ardından gelen şöhret çocuklarına da yaradı. Her ne kadar kızı Sude Yalçınkaya ön planda olsa da oğulları da birer sosyal medya fenomeni oldu çıktı.

    MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya seyircinin kalbinde taht kurdu.

    Yarışmada dobralığı ile dikkati çeken Mehmet şefin özel hayatı merak ediliyor. Bu yüzden ünlü şef hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Evli olan Mehmet şefin iki tane çocuğu var.

        Biri kız biri oğlan. Kızı Sude güzelliğiyle öne çıkıyor. 18 yaşında olan Sude Yalçınkaya babası gibi ünlü.

        Sosyal medyada geçen her gün takipçi sayısı artıyor. Bu durum farkında olan güzel isim paylaşım yapmaktan geri kalmıyor.

        Sude paylaşıyor, hayranların nutku tutuluyor. Bakalım Mehmet şef ne diyecek?

            Sude Yalçınkya'nın instagram hesabında 80 000 takipçi bulunuyor. Bu sayı günbegün artıyor. Sude beğendiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sunarak beğeni butonunun çökmesine neden oluyor.

            Pek çok kullanıcı, "Mehmet şef, bu pozları görmesin" yorumunda bulunuyor. İşte Sude Yalçınkaya'nın nefes kesen o pozları…

            Sude Yalçınkaya'nın paylaştığı bikinili pozları yine gündem odu. Sude'nin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı. Gündüz deniz ve güneşin tadını çıkaran Sude Yalçınkaya gece ise barlarda vakit geçirdi. Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude "Gece kulüplerini severim" demeyi de ihmal etmedi.
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            Haberler Magazin Mehmet Yalçınkaya out kızı Sude Yalçınkaya in babasını solladı! Masterchef Mehmet Şef'in kızı Sude bikinili boydan boya salındı
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