Mehmet Yalçınkaya out kızı Sude Yalçınkaya in babasını solladı! Masterchef Mehmet Şef'in kızı Sude bikinili boydan boya salındı... Masterchef'in yeniden ekranlara dönmesinin ardından jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı merak konusu oldu. 47 yaşındaki Bolulu şef yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan çıkışlarıyla biliniyor. Mehmet Yalçınkaya'nın Masterchef'le daha geniş bir kitleye hitap etmesinin ardından gelen şöhret çocuklarına da yaradı. Her ne kadar kızı Sude Yalçınkaya ön planda olsa da oğulları da birer sosyal medya fenomeni oldu çıktı.