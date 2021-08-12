Olgun Şimşek EDHO'ya dönüyor iddiaları coşturacak! Peş peşe 10 veda kafaları taşlara vurdurttu

Haşmet, Didem, Rıdvan, Volkan, Savaş, Tipi, Ceylan, Koray, Bahar ve Kimsesiz Doğan karakterlerinin peş peşe dizinin hikayesine veda etmesi şok etkisi yaratmıştı. Kimsesiz Yaşar karakteriyle gönüllere taht kuran Olgun Şimşek son olarak Ramo dizisinde fırtınalar estirmişti. EDHO'nun Hızır Reis'i ile Kimsesiz Yaşar'ı bir araya geldi ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı fotoğraf heyecan yarattı. Zaten Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması ve Doğan Baba'nın ölümünün ardından bu istekler artmıştı. Dizinin 7. sezonunu büyük bir heyecanla bekleyen izleyicilerin aklına "Acaba Olgun Şimşek EDHO'ya tekrar Kimsesiz Yaşar rolüyle katılacak mı?" ihtimali geliyor.

SON OLARAK RAMO'DA OYNAMIŞTI

EDHO'da Kimsesiz Yaşar karakteriyle gönüllere taht kuran Olgun Şimşek son olarak Ramo dizisinde fırtınalar estirmişti. EDHO'nun Hızır Reis'i ile Kimsesiz Yaşar'ı bir araya geldi ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı fotoğraf heyecan yarattı.