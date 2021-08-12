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    • Magazin
    • 13.08.2021 12:46
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    • 13.08.2021 12:49
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    Olgun Şimşek EDHO'ya dönüyor iddiaları coşturacak! Peş peşe 10 veda kafaları taşlara vurdurttu

    Olgun Şimşek EDHO'ya dönüyor iddiaları coşturacak ve bu iddia yeni sezon öncesi kulislerde kulaktan kulağa yayılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Reis karakterini canlandıran ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın paylaştığı son fotoğraf çok konuşuldu. Kaynarca, EDHO'nun 3. sezonunda beraber rol aldığı Olgun Şimşek ile bir kare paylaştı. Paylaşılan bu kare heyecan yaratırken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ünlü oyuncunun Kimsesiz Yaşar karakteriyle diziye dahil olması için sosyal medya platformlarında yorum yapıyor. Olgun Şimşek tarafından canlandırılan Kimsesiz Yaşar karakteri 3. sezona damgasını vurmuş ve onu yetiştiren Kimsesiz Doğan'ın ölümüyle intikam için dönmesi izleyiciler tarafından sık sık dile getiriliyor.

    takvim.com.tr
    Kimsesiz Yaşar EDHO’ya dönecek mi?

    Haşmet, Didem, Rıdvan, Volkan, Savaş, Tipi, Ceylan, Koray, Bahar ve Kimsesiz Doğan karakterlerinin peş peşe dizinin hikayesine veda etmesi şok etkisi yaratmıştı. Kimsesiz Yaşar karakteriyle gönüllere taht kuran Olgun Şimşek son olarak Ramo dizisinde fırtınalar estirmişti. EDHO'nun Hızır Reis'i ile Kimsesiz Yaşar'ı bir araya geldi ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı fotoğraf heyecan yarattı. Zaten Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması ve Doğan Baba'nın ölümünün ardından bu istekler artmıştı. Dizinin 7. sezonunu büyük bir heyecanla bekleyen izleyicilerin aklına "Acaba Olgun Şimşek EDHO'ya tekrar Kimsesiz Yaşar rolüyle katılacak mı?" ihtimali geliyor.

    SON OLARAK RAMO'DA OYNAMIŞTI

    EDHO'da Kimsesiz Yaşar karakteriyle gönüllere taht kuran Olgun Şimşek son olarak Ramo dizisinde fırtınalar estirmişti. EDHO'nun Hızır Reis'i ile Kimsesiz Yaşar'ı bir araya geldi ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı fotoğraf heyecan yarattı.

    OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

    Ocak ayında Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere Kimsesiz Yaşar dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı.

    Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan ölmesi Yaşar geri dönsün isteklerini artırdı. İzleyiciler Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi istiyor.

        Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

        OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

        Geçen yıl ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in İbo Show'una konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendiye geçmedim" demişti.

        Bunun üzerine Şimşek, "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." cevabını vermişti.

            OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

            Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.

            İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.

            Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

            2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı. Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.
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            Haberler Magazin Olgun Şimşek EDHO'ya dönüyor iddiaları coşturacak! Peş peşe 10 veda kafaları taşlara vurdurttu
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