SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), muhteşem bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) iyi bir babadır. Her zaman mutlu ve huzur dolu olan üç kişilik aile Volkan'ın eşini genç bir kızla aldattığını öğrenmesiyle dağılma eşiğine gelir. Olayın bir yanında da dostu bildiği Volkan'ın yakı arkadaşları vardır. Bundan böyle Asya, Volkan'ı unutup sadece oğlu ile yoluna devam etmeye çalışacaktır.