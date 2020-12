SADAKATSİZ KORE VERSİYONU ADI NE?

Kanal D ekranlarında başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisi Kore uyarlaması. Sadakatsiz dizisinin uyarlandığı Kore versiyonu 2015 yılında BBC One kanalında Doctor Foster adıyla yayınlandı. Kore versiyonu mini dizi o döneme damga vurdu ve çok izlendi. Elbette Türk dizilerinin yayın süresi göz önünde bulundurulduğunda bu mini dizinin gidişatı merak ediliyor. Ayrıca Sadakatsiz dizisinin 2020 yılında JTBC kanalında yayınlanan Güney Kore uyarlaması da bulunuyor. Dizinin Güney Kore uyarlamasının adı ise The World of the Marriet.