Sadakatsiz'de izleyiciler gerilimden tırnaklarını yedi bitirdi dengeler birbirine girdi! Asya'dan soğuk duş etkisi Derin'e büyük şok... Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz , dizi setinde koronavirüs vakalarının çıkması nedeniyle ekrana bir hafta ara vermişti. Bu aranın ardından Sadakatsiz 9.yeni bölümüyle ekranlara döndü. 2 yıl sonra Tekirdağ'a geri dönen eski eşi Volkan'ın davetine oğlunu almak için katılan Asya'yı gören Derin, aldığı cevapla ne yapacağını bilemedi. Ve o anlar izleyiciyi yerinde hoplattı.
Dizi setinde koronavirüs vakalarının çıkması nedeniyle ekrana bir hafta ara veren Sadakatsiz dizisi, dün akşam 9. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan'ın Asya'dan boşandıktan sonra Amerika'ya gittiği ve orada çok ünlü bir mimar olmayı başardığı ortaya çıktı. Derin'le evlenen ve kızları da 2 yaşına giren Volkan, Amerika'daki kariyerini bırakarak Asya'dan intikam almak için Tekirdağ'a döndü.
VOLKAN İNTİKAM PLANINI BAŞLATTI
Hastanede başhekimliğe kadar yükselen Asya, iki yıl sonra Volkan'ı karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Diğer yandan ise Derin ve Volkan geri dönüşlerini duyurmak için evlerinde büyük bir parti verdi. Asya ise oğlu Ali'yi almak için partinin yapıldığı villaya gitti.
ASYA'YA MEDYAN OKUDU
Bu partide tüm dostlarını yanında toplayan Volkan ve Derin, adeta gövde gösterisi yaptı. Oğlu Ali'yi kullanarak Asya'yı partiye getiren Volkan, kazandığı gücü yeniden göstermeye çalıştı. Ali'ye ulaşamayınca mecburen partiye gelen Asya ise Volkan'ın konuşmasına denk geldi. Derin'e sarılarak Asya'nın gözlerinin içine bakıp konuşan Volkan ise adeta meydan okudu.
Sadakatsiz dizisi Neslihan Yeşilyurt yönetmenliğinde, Kemal Hamamcıoğlu ile Dilara Pamuk senaristliğinde Kanal D'de izleyici karşısına çıkıyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolde bulunduğu Sadakatsiz konusu diziseverlerin ilgisini çekti. İşte, Sadakatsiz dizisine dair ayrıntılar...
SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), muhteşem bir eş ve oğulları Ali'ye ( Alp Akar) iyi bir babadır. Her zaman mutlu ve huzur dolu olan üç kişilik aile Volkan'ın eşini genç bir kızla aldattığını öğrenmesiyle dağılma eşiğine gelir. Olayın bir yanında da dostu bildiği Volkan'ın yakı arkadaşları vardır. Bundan böyle Asya, Volkan'ı unutup sadece oğlu ile yoluna devam etmeye çalışacaktır.
SADAKATSİZ OYUNCULARI
Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Cansu Dere (Asya), Caner Cindoruk (Volkan), Melis Sezen (Derin), Burak Sergen (Haluk), Özge Özder (Derya), Eren Vurdem (Mert), Yeliz Kuvancı (Bahar), Olcay Yusufoğlu (Serap), Nazlı Bulum (Nil), Gözde Seda Altuner (Gönül), Emir Tarık Tekin (Selçuk), Alp Akar (Ali) yer alıyor.
SADAKATSİZ KORE VERSİYONU ADI NE?
Kanal D ekranlarında başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisi Kore uyarlaması. Sadakatsiz dizisinin uyarlandığı Kore versiyonu 2015 yılında BBC One kanalında Doctor Foster adıyla yayınlandı. Kore versiyonu mini dizi o döneme damga vurdu ve çok izlendi. Elbette Türk dizilerinin yayın süresi göz önünde bulundurulduğunda bu mini dizinin gidişatı merak ediliyor. Ayrıca Sadakatsiz dizisinin 2020 yılında JTBC kanalında yayınlanan Güney Kore uyarlaması da bulunuyor. Dizinin Güney Kore uyarlamasının adı ise The World of the Marriet.