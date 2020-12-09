Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'yi kardeşi Arda'yla yanyana görenler olduğuna inanmıyor! Silahlı saldırıyla gündeme gelen....
Rol aldığı dizilerle tanınan 40 yaşındaki oyuncu Cansu Dere şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiriyor. Caner Cindoruk'la baş rolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere son günlerin aranan isimlerinin başında geliyor. Cansu Dere'nin özel hayatı hakkında her detay merak edilirken ve hakkında pek fazla şey bulunamazken kardeşini görenler şaştı kaldı. Bir dönem uğradığı silahlı saldırıyla gündeme gelen Cansu Dere'nin kardeşi Arda Dere ablasına hiç benzemiyor. İşte başta Cansu Dere olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
09.12.2020 12:08
- Son Güncelleme: 09.12.2020 12:08
Şimdilerde Sadakatsiz diziyle ekranlarda fırtınalara estiren güzel oyuncu Cansu Dere özel hayatını sır gibi saklayanlardan. Cansu Dere hakkında araştırma yapanlar Cansu Dere'nin kardeşinin uğradığı silahlı saldırı haberiyle karşılaşınca Arda Dere'nin kim olduğunu merak etti. İşte başta Cansu Dere olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
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