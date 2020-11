GÜLAY ÖZDEM KİMDİR?



15 Mayıs 1978 yılında dünyaya gelen Gülay Özdem, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde başladığı üniversite eğiitmini yarıda bırakarak spikerliği seçmiş ve o yıllarda İzmir'de Radyo-Mega, Star FM, Radyo Spor, Radyo Pink ve Best FM gibi radyolarda çalışmıştır.MMC TV ve Tatlıses Tv'de şiir programı, Cine5, ATV ve Tv8'de yarışma programı Kanal24'de 'Sesler YÜzler Mekanlar' programı ve Moderatör Haberleri'ni sunmuştur.2009 yılında başladığı NTV'de Gece Bülteni haberlerini sunmuştur. Habertürk'de '1 Gün' programı, TRT Haber'de hafta içi her gün saat 10:00 başlayan haber bülteninin ardından yayınlanan '10'dan Sonra' programı, 2011 yılında ise A Haber'de 'A4 Gece Kuşağı' ve 'Uykusuz Her Gece' adlı programlarında çalışmıştır.2017 yılında CNN Türk'e transfer olmuş fakat buradan da ayrılmıştır. Bir dönem Show Radyo'da 'Gülay Özdem ile Şimdiki Zaman' programını sunmuştur. Şimdi ise ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak, Kanal 7'de yayınlanacak olan Emanet dizisinde İkbal karakterini canlandıracak.