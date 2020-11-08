Haber ve program sunuculuğu ile tanınan Gülay Özdem bu kez izleyicileri şaşırtan bir karar verdi ve oyunculuğa başladı. Kanal 7'de yakın zamanda başlayacak olan Emanet dizisinde İkbal karakterine hayat verecek olan Gülay Özdem gündeme bomba gibi düştü ve hayatına dair bilgiler de merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki Gülay Özdem kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? İşte merak edilenler…
GÜLAY ÖZDEM KİMDİR?
15 Mayıs 1978 yılında dünyaya gelen Gülay Özdem, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde başladığı üniversite eğiitmini yarıda bırakarak spikerliği seçmiş ve o yıllarda İzmir'de Radyo-Mega, Star FM, Radyo Spor, Radyo Pink ve Best FM gibi radyolarda çalışmıştır.MMC TV ve Tatlıses Tv'de şiir programı, Cine5, ATV ve Tv8'de yarışma programı Kanal24'de 'Sesler YÜzler Mekanlar' programı ve Moderatör Haberleri'ni sunmuştur.2009 yılında başladığı NTV'de Gece Bülteni haberlerini sunmuştur. Habertürk'de '1 Gün' programı, TRT Haber'de hafta içi her gün saat 10:00 başlayan haber bülteninin ardından yayınlanan '10'dan Sonra' programı, 2011 yılında ise A Haber'de 'A4 Gece Kuşağı' ve 'Uykusuz Her Gece' adlı programlarında çalışmıştır.2017 yılında CNN Türk'e transfer olmuş fakat buradan da ayrılmıştır. Bir dönem Show Radyo'da 'Gülay Özdem ile Şimdiki Zaman' programını sunmuştur. Şimdi ise ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak, Kanal 7'de yayınlanacak olan Emanet dizisinde İkbal karakterini canlandıracak.
EMANET DİZİSİ İKBAL KİMDİR?
Kanal 7 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alacak olan Emanet dizisi çok yakın zamanda başlayacak. Bu yeni dizinin karakterlerinden en çok merak edilenler arasında İkbal karakteri gelmektedir. Dizinin oyuncu kadrosunda Hilal Yıldız, Gözde Gürkan, Binnaz Ekren gibi isimler de bulunmaktadır. İkbal karakteri dizide Ziya'nın eşini ve Yaman'ın yengesini oynamaktadır. Yaman daha çok küçükken İkbal konağa gelin olarak geldi. İkbal ise bir erkek evlat dünyaya getirmek istiyordu çünkü Kırımlı ailenin mirasına ortak olacaktı. Ancak Ziya'nın sağlık sorunları vardır. Bundan dolayı çocuk sahibi olamazlar. İkbal de çok kötü biri olmasına rağmen kendisini gizlemektedir.