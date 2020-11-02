The Walking Dead 10. sezon ne zaman? The Walking Dead 10. sezon Netflix’e ne zaman gelecek?

THE WALKING DEAD KONUSU NEDİR?

The Walking Dead (Türkçe: Yürüyen Ölüler),Frank Darabont tarafından geliştirilen bir Amerikan televizyon dizisidir. Hikâyesi, Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard 'ın aynı adlı çizgi romanına dayanmaktadır. Dizinin başrolünde, geçirdiği bir kaza sonrası girdiği komadan beklenmedik biçimde uyanan ve artık tüm dünyaya George A. Romero'nun korku filmlerindeki zombileri andıran etobur "aylaklar"ın egemen olduğunu keşfeden şerif yardımcısı Rick Grimes rolüyle Andrew Lincoln yer almaktadır.

Grimes, bulunduğu hastahaneden ayrılarak, ailesini bulmak için yola koyulur ve yol boyunca, bu yeni dünya düzeninde sağ kalmayı başarabilmiş ve kendisi gibi yaşam savaşı veren diğer birçok kişiyle karşılaşır ve yola onlarla devam ederek, kendi grubunu oluşturur.

The Walking Dead'in prömiyeri 31 Ekim 2010 tarihinde Amerikan televizyon kanalı AMC'de gerçekleşmiştir. 2010'un Kasım ayının ilk haftasında Fox International Channels'da uluslararası gösterimi yapılmasının ardından aldığı olumlu eleştirilerin ışığında AMC, 16 Ekim 2011'de başlayan ve on üç bölümden oluşan ikinci sezonun çekilmesini istemiştir.