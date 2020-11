The Walking Dead 10. sezon ne zaman? The Walking Dead 10. sezon Netflix’e ne zaman gelecek?

The Walking Dead 10. sezon Netflix'e ne zaman gelecek? The Walking Dead 10. sezon ne zaman? ABD'de her yıl ilgiyle takip edilen sevilen dizi The Walking Dead'in Türkiye'de binlerce takipçisi bulunuyor. Dizinin 10. sezonu Netflix'te yayınlanmış ancak yayından geri kaldırmıştı. Peki, The Walking Dead 10. sezon Netflix'e ne zaman gelecek?

THE WALKING DEAD 10. SEZON NE ZAMAN?

Dizinin 10. sezonu Netflix'te henüz yayınlanmadı. Ne zaman yayınlanacağına ilişkin bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.