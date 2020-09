Survivor'da daha önce birlikte yarışan Damla Can ve Murat Ceylan ikilisi aşk haberleriyle gündeme geldi. Survivor Panoroma yorumcusu Damla Can ile Survivor sunucusu Murat Ceylan motosikletle İstanbul'da bir AVM'ye birlikte geldi. Başbaşa yemek yiyen ikili oldukça keyifliydi, herhangi bir açıklama ise yapmadılar. Damla Can ve Murat Ceylan'ın hayatına dair merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.