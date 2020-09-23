DAMLA CAN KİMDİR?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Damla Can, küçük yaşlardan beri sportif faaliyetler içinde. Damla Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenen Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.

2016 yılında da Survivor yarışması içinde yer alan ve oldukça iyi bir performans göstererek finale kadar giden Damla Can, finalde kaybetmişti. 2018 yılında yeniden Survivor'a katılmıştı. Son sezonda Survivor Panoroma'da yorumcular arasında yer almıştır.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseden sonra Londra'da Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Henüz 2 yaşındayken piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı.