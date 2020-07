DANLA BİLİC KİMDİR?



Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir.

Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir'dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır. Danla Bilic şimdiler de ise Makyaj Avcıları adlı yarışma programında sosyal medya fenomenleri Kedi Mari ve Berk Yılmaz ile birlikte jüri üyeliği yapmaya hazırlanmaktadır.





SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNDE DANLA BİLİC İLE CEMAL CAN ARASINDAKİ DİYALOG!

Danla Bilic: Hiç beklemiyordum. Ağlarım sesini duyduğum için.

Cemal Can Canseven: Seni çok özledim. Öyle böyle değil, anladın mı?

Danla Bilic: Seni yeterince ağladın. Ağlama sırası bende.

Cemal Can Canseven: Çok zor ama.

Danla Bilic: Üçe kadar sayıyorum, kendimize geliyoruz.

Danla Bilic: Evlilik haberlerimiz çıktı.

Cemal Can Canseven: Şaka yapıyorsun!

Danla Bilic: Canlı yayın açtım. Biri 'Can'la evli misiniz?' yazmış. Ben de 'Evet, 5 ay evli kaldık. Sonra beni aldattı ve ayrıldık' dedim. Şaka yaptım. Her yere manşet olduk. Aşkım evlenmek zorundayız.

Cemal Can Canseven: Yok artık daha neler? Birini bulamazsak evlenecektik, o doğru. Daha yaşımız vara buna. Kızım ben buradan sonra evlilik kaldıramam.

Cemal Can, telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Bir şey diyemedim, sadece 'özledim' dedim. 10 dakika sanki 3-4 saniyeymiş gibi geldi. Burada zamanın değerini çok iyi anladım" dedi.