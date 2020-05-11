Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'a bu akşam ödül oyunu damgasını vurdu. İki takım arasında kıran kırana geçen yarışmayı Gönüllüler takımı kazandı ve ödülün sahibi oldu. Ödülün ardından izleyiciler arama motorlarında yoğun olarak Survivor'daki malikane villa kimin sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, dünyanın en büyük sirki Cirque du Soleil nerede, hangi ülkede? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DAKİ MALİKANE VİLLA KİMİN?

Acun Ilıcalı'nın lüks malikaneyi öve öve bitiremediği evin kime ait olduğunu, ev sahibinin özel isteği ile söylemeyeceğini sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti. Lüks evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu açıkladı. Hatipoğlu ödül olarak verilen evin Marc Anthnony'in olduğunu söyledi. Malikane Miami'de yer alıyor. Bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony çok sayıda şarkısı ile tanınıyor.