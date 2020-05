SURVİVOR VİLLA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Kıran kırana geçen mücadelede 10'a 9 ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Böylece Gönüllüler takımı villaya gitme hakkı kazandı.

11 MAYIS PAZARTESİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde erzak yiyecek ödülü mücadelesi yaşandı. Oyundan önce seçim avantajını elde etmek isteyen takımlardan parkura ikişer kadın ve erkek yarışmacılar çıktı. Avantaj oyununu kazanan takım daha sonra Survivor ödül oyununda yarışmacı seçme şansı elde etti.

Survivor ödül oyununda kazananı bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara ise Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can kaldı. Survivor 2020'de büyük ödülü kazanan takımı ise son atışlar belirledi. Cemal Can, nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.