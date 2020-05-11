Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'a bu akşam ödül oyunu damgasını vurdu. İki takım arasında kıran kırana geçen yarışmayı Gönüllüler takımı kazandı ve ödülün sahibi oldu. Ödülün ardından izleyiciler arama motorlarında yoğun olarak Survivor'daki malikane villa kimin sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, dünyanın en büyük sirki Cirque du Soleil nerede, hangi ülkede? İşte merak edilenler...
SURVİVOR'DAKİ MALİKANE VİLLA KİMİN?
Acun Ilıcalı'nın lüks malikaneyi öve öve bitiremediği evin kime ait olduğunu, ev sahibinin özel isteği ile söylemeyeceğini sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti. Lüks evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu açıkladı. Hatipoğlu ödül olarak verilen evin Marc Anthnony'in olduğunu söyledi. Malikane Miami'de yer alıyor. Bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony çok sayıda şarkısı ile tanınıyor.
Dünyaca ünlü uluslararası topluluk Cirque du Soleil, eskiden sokak sanatçısı olan Guy Laliberté ve Daniel Gauthier tarafından 1984 yılında kuruldu. İlk olarak 20 sokak sanatçısından oluşan, Cirque du Soleil, yüksek standartlarıyla sanat ve eğlenceyi bir araya getirmiş Québec'li bir gösteri sanatları topluğu.
Şirketin 50 farklı ülkeden, 1.200 'den fazla sanatçı dahil olmak üzere yaklaşık 5.000 çalışanı bulunuyor. Uluslar arası merkezi Kanada'nın Montreal kentinde bulunan Cirque du Soleil şu ana kadar uyandırdığı ilgi ve merak ile beş kıtada toplam 300 şehirde 100 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.
2010 yılında, Cirque du Soleil tüm dünyada aynı anda 21 gösterisini sunmaya devam ediyor. Cirque du Soleil'in Uluslararası Merkezi Kanada'nın Montreal kentindedir.
Merkezi Kanada olan Cirque du Soleil, dünyada aynı anda 20 farklı gösteri gerçekleştiriyor. Ekip ABD, Kanada, İspanya, Singapur, Almanya, Arjantin, Çin, Meksika ve Türkiye olmak üzere dokuz ülkede şovlarını sergiliyor.
SURVİVOR VİLLA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Kıran kırana geçen mücadelede 10'a 9 ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Böylece Gönüllüler takımı villaya gitme hakkı kazandı.
11 MAYIS PAZARTESİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde erzak yiyecek ödülü mücadelesi yaşandı. Oyundan önce seçim avantajını elde etmek isteyen takımlardan parkura ikişer kadın ve erkek yarışmacılar çıktı. Avantaj oyununu kazanan takım daha sonra Survivor ödül oyununda yarışmacı seçme şansı elde etti.
Survivor ödül oyununda kazananı bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara ise Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can kaldı. Survivor 2020'de büyük ödülü kazanan takımı ise son atışlar belirledi. Cemal Can, nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.