PODCAST CANLI YAYIN

CANLI | Başkan Erdoğan'dan 15 bin öğretmenin atama programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve 15 bin Öğretmen Atama Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi:
CANLI | Başkan Erdoğan'dan 15 bin öğretmenin atama programında önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve 15 bin Öğretmen Atama Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan 15 bin öğretmenin atama programında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Putin ile görüştü!
D&R
Terörsüz Türkiye komisyonu helikopterle İmralı'ya gitti! "Tutanak" bombası: Görüşmeler kayıt altına alınıp komisyona sunulacak
Başkan Erdoğan'dan komisyonun İmralı'ya gidişine ilişkin açıklama: Terörün tasfiyesini hızlandıracak bir karar
"Parti yolsuzluktan arınsın" diyenlere cadı avı mı? CHP'li vekil Meclis'te CHP ve Halk TV'ye saydırdı | "Ali Mahir Başarır" iddiası
İdefix
Başkan Erdoğan'dan G20 dönüşü İsrail'e Suriye uyarısı: "Tehditle karşılaşırsak gereğini yaparız"
X'in güncellemesi Türkiye düşmanlarının konumlarını ele verdi! Dünyanın dört bir yanındalar
MSB duyurdu! Gürcistan'da düşen C-130'da incelemeler tamamlandı: Enkaz parçaları Kayseri'ye geliyor
Bakan Kurum 21 yıllık devrimi paylaştı: Adım adım Türkiye'nin COP31 başkanlığı
Türk Telekom
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Ayasofya’da tadilat açıklaması: "Özel platform ile zemin korunuyor"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bahis operasyonu açıklaması! "Bazı kulüpler zarar görecek"
Başkan Erdoğan Külliye'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u kabul edecek
Komisyonun İmralı ziyareti öncesi Öcalan'dan yeni mesaj: Türkiye, Orta Doğu ve Kürtlerin kaderini etkileyecek tarihsel bir eşikteyiz
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye iade edildi
24 Kasım öğretmen ataması sonuç ekranı! MEB bugün açıklıyor: 15 bin atama listesi
Şimşek, sağanak ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 kente kritik uyarı: 48 saat sürecek…