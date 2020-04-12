Kendisinin mankeni

Şarkıcı aşkı İdo Tatlıses'le günlerdir evde olan Yasemin Şefkatli, önceki gün paylaştığı bu kareyle güzelliğini sergiledi. Bir süre önce çıkardığı markasından bir eşofman altı giyen Şefkatli, böylece kendisinin modelliğini yaptı.
Şarkıcı aşkı İdo Tatlıses'le günlerdir evde olan Yasemin Şefkatli, önceki gün paylaştığı bu kareyle güzelliğini sergiledi. Bir süre önce çıkardığı markasından bir eşofman altı giyen Şefkatli, böylece kendisinin modelliğini yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.