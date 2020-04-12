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    • Magazin
    • 12.04.2020 Gazete
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    Kendisinin mankeni

    Şarkıcı aşkı 'le günlerdir evde olan , önceki gün paylaştığı bu kareyle güzelliğini sergiledi. Bir süre önce çıkardığı markasından bir eşofman altı giyen Şefkatli, böylece kendisinin modelliğini yaptı.

    Kendisinin mankeni

    Şarkıcı aşkı İdo Tatlıses'le günlerdir evde olan Yasemin Şefkatli, önceki gün paylaştığı bu kareyle güzelliğini sergiledi. Bir süre önce çıkardığı markasından bir eşofman altı giyen Şefkatli, böylece kendisinin modelliğini yaptı.

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