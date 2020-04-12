Kendisinin mankeni

Şarkıcı aşkı İdo Tatlıses'le günlerdir evde olan Yasemin Şefkatli, önceki gün paylaştığı bu kareyle güzelliğini sergiledi. Bir süre önce çıkardığı markasından bir eşofman altı giyen Şefkatli, böylece kendisinin modelliğini yaptı.