Meğer lüksmüş

Rojda Demirer, sevgilisi Ulaş Kıyak'la geçtiğimiz yaz çekilen bu karesini paylaştı. Güzel oyuncu, altına şu notu düştü: "Meğer ne büyük özgürlükmüş çimlerde yayıldığımız günler. Fark etmeden sahip olduğumuz ne çok lüksümüz varmış.
Rojda Demirer, sevgilisi UlaşKıyak'la geçtiğimiz yaz çekilen bukaresini paylaştı. Güzel oyuncu, altınaşu notu düştü: "Meğer ne büyüközgürlükmüş çimlerde yayıldığımızgünler. Fark etmeden sahipolduğumuz ne çok lüksümüz varmış
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