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    • Magazin
    • 11.04.2020 Gazete
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    Meğer lüksmüş

    , sevgilisi 'la geçtiğimiz yaz çekilen bu karesini paylaştı. Güzel oyuncu, altına şu notu düştü: "Meğer ne büyük özgürlükmüş çimlerde yayıldığımız günler. Fark etmeden sahip olduğumuz ne çok lüksümüz varmış.

    Meğer lüksmüş
    Rojda Demirer, sevgilisi Ulaş Kıyak'la geçtiğimiz yaz çekilen bu karesini paylaştı. Güzel oyuncu, altına şu notu düştü: "Meğer ne büyük özgürlükmüş çimlerde yayıldığımız günler. Fark etmeden sahip olduğumuz ne çok lüksümüz varmış

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