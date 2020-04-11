Çifte espri

Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, yastıklı paylaşım akımını yeniden yorumladı. Oyuncu çift, güldüren karelerini de 'Yine biz mi yanlış anladık?' esprisiyle paylaştı. Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, yastıklı paylaşım akımını yeniden yorumladı. Oyuncu çift, güldüren karelerini de 'Yine biz mi yanlış anladık?' esprisiyle paylaştı.
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