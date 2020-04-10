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    • Magazin
    • 10.04.2020 Gazete
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    'e karantina yaradı!

    Spor eğitmeni eşi 'le 'de yaşayan 'e karantina yaradı! Önceki gün tartıya çıkan Brezilyalı oyuncu, 4 kilogram 700 gram aldığı görüntüyü "5 kilo değil" esprisiyle paylaştı.

    300 gram hesabı

    Spor eğitmeni eşi Burak Gacemer'le 'de yaşayan Larissa Gacemer'e karantina yaradı! Önceki gün tartıya çıkan Brezilyalı oyuncu, 4 kilogram 700 gram aldığı görüntüyü "5 kilo değil" esprisiyle paylaştı.

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