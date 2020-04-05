Sponza’nın büyük hayali: Karantina biter bitmez...

Sevgilisi İbrahim Kutluay'la sadece yürüyüş için evinden çıkan Edwina Sponza, karantina biter bitmez Cunda'ya gitmek istediğini söyledi. Sosyetik güzel, en çok ise annesini özlediğini dile getirdi. Sevgilisi İbrahim Kutluay'la sadece yürüyüş için evinden çıkan Edwina Sponza, karantina biter bitmez Cunda'ya gitmek istediğini söyledi. Sosyetik güzel, en çok ise annesini özlediğini dile getirdi.
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