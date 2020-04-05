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    • Magazin
    • 05.04.2020 Gazete
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    Sponza’nın büyük hayali: Karantina biter bitmez...

    Sevgilisi 'la sadece yürüyüş için evinden çıkan , karantina biter bitmez Cunda'ya gitmek istediğini söyledi. Sosyetik güzel, en çok ise annesini özlediğini dile getirdi.

    Sponza’nın hayali
    Sevgilisi İbrahim Kutluay'la sadece yürüyüş için evinden çıkan Edwina Sponza, karantina biter bitmez Cunda'ya gitmek istediğini söyledi. Sosyetik güzel, en çok ise annesini özlediğini dile getirdi.

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