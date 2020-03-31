Başarılı müzisyen Tan Taşçı ve Rubato'dan iş birliği… Başarılı grupla imza attığı 'Ezberleri Bozalım' şarkısını görücüye çıkartan Tan, 'Müzik eve sığar' diyerek herkesi de evde kalmaya çağırdı. Başarılı müzisyen Tan Taşçı ve Rubato'dan iş birliği... Başarılı grupla imza attığı 'Ezberleri Bozalım' şarkısını görücüye çıkartan Tan, 'Müzik eve sığar' diyerek herkesi de evde kalmaya çağırdı.
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