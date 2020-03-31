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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    Müzik eve sığar

    Başarılı müzisyen ve 'dan iş birliği… Başarılı grupla imza attığı '' şarkısını görücüye çıkartan Tan, "Müzik eve sığar" diyerek herkesi de evde kalmaya çağırdı.

    Müzik eve sığar
    Başarılı müzisyen Tan Taşçı ve Rubato'dan iş birliği… Başarılı grupla imza attığı 'Ezberleri Bozalım' şarkısını görücüye çıkartan Tan, "Müzik eve sığar" diyerek herkesi de evde kalmaya çağırdı.

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