Gözlüklü Alessandra

Victoria's Secret meleği Alessandra Ambrosio da Los Angeles'taki evinden dışarı adım atmıyor. Karantina günlerini kızıyla geçiren Brezilyalı model, gözlüklü karesiyle de "Her hali güzel" dedirtti.
Victoria's Secret meleği Alessandra Ambrosio da Los Angeles'taki evinden dışarı adım atmıyor. Karantina günlerini kızıyla geçiren Brezilyalı model, gözlüklü karesiyle de "Her hali güzel" dedirtti.
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