Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, mecbur olmadıkça evden çıkmayanlardan. 25 yaşındaki oyuncu, evde ayna karşısında verdiği bu pozuna 'Single pringle' notu düştü. Bu kareye, beğeni yağdı. Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, mecbur olmadıkça evden çıkmayanlardan. 25 yaşındaki oyuncu, evde ayna karşısında verdiği bu pozuna 'Single pringle' notu düştü. Bu kareye, beğeni yağdı.
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