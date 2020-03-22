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    • Magazin
    • 22.03.2020 Gazete
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    'den ayna pozu

    Güzel oyuncu , mecbur olmadıkça evden çıkmayanlardan. 25 yaşındaki oyuncu, evde ayna karşısında verdiği bu pozuna "Single pringle" notu düştü. Bu kareye, beğeni yağdı.

    Çiçek gibi poz
    Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, mecbur olmadıkça evden çıkmayanlardan. 25 yaşındaki oyuncu, evde ayna karşısında verdiği bu pozuna "Single pringle" notu düştü. Bu kareye, beğeni yağdı.

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