Çarşamba'nın kuralı bozulmadı. atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman', önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 13,05 izlenme oranı ve yüzde 28,52 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 13,04 izlenme oranı ve yüzde 27,90 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Dizi, Twitter'da da en çok konuşulanlar arasındaydı.