Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    lerde yine zirvede

    Çarşamba'nın kuralı bozulmadı. atv'nin başarılı dizisi '', önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 13,05 izlenme oranı ve yüzde 28,52 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 13,04 izlenme oranı ve yüzde 27,90 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

    Zirvenin gediklisi

    Çarşamba'nın kuralı bozulmadı. atv'nin başarılı dizisi 'Kuruluş Osman', önceki akşamki bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 13,05 izlenme oranı ve yüzde 28,52 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 13,04 izlenme oranı ve yüzde 27,90 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

    Dizi, Twitter'da da en çok konuşulanlar arasındaydı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Kuruluş Osman reytinglerde yine zirvede
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri