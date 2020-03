Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, "Kollarım yok ama kimsenin görmediği kanatlarım var" dedi. Bugüne kadar birçok kez ülkemizi gururlandıran başarılı sporcu, Barbie'nin 2020 yılının rol modeli seçildi.

Dünyanın en çok satan oyuncak bebek markası Barbie, 2020 yılı için Türkiye'den rol model olarak 17 yaşındaki Milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti. "Kollarım yok ama kimsenin görmediği kanatlarım var" diyen Milli yüzücümüz Sümeyye, önceki gün kendi oyuncak bebeğiyle pozlar verdi.

TEBRİK YAĞDI...

Paralimpik yüzücü olarak ülkemizi temsil eden Boyacı'ya 7'den 70'e herkesten tebrik mesajı geldi. Bugüne kadar bayrağımızı birçok kez göndere çektiren başarılı sporcu kendisini kutlayan herkese teşekkür etti ve engellerin başarıya engel olamayacağını bir kez daha gözler önüne serdi. İşte destek mesajları:

LENF kanserini yenen Siren Ertan Kayalar: "Asla pes etme çocuk. Bu dünya imkansız denilen başarı öyküleriyle dolu ve biz onları çok seviyoruz."



DAHA önce yeme bozukluğu olarak bilinen 'anoreksiya'ya yakalanan ve bir deri bir kemik kalan şarkıcı İrem Derici: "Bravo ben bu işe bayıldım. Şahane bir rol model seçimi..."



Barbie, ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocukları için rol modeller üretiyor...

AS BAYRAKLARI AS

En güzel Barbie bebek sensin Sümeyye!

Maşallah nasıl güzelsin.

Gurur duydum, helal olsun sana dünya güzeli!

Bahtın, yolun açık olsun güzel kız; seni çok seviyoruz.

As bayrakları, as as as.

Boyacı, akvaryumdaki balıkları dikkatli bir şekilde izledikçe kolsuz yüzdüklerini keşfetti ve yüzmeye başlamaya karar verdi.

