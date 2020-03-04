Pop müziğin son dönemdeki en başarılı isimlerinden Hande Ünsal, son şarkısı 'Dahi İyi' ile de iddiasını ortaya koydu. Ünsal'ın son hiti, telifmetre verilerine göre radyolarda bir numaraya çıktı.
Birçok ünlü ismin parçasını sollayıp en çok çalınan ilk 10 şarkı listesinin zirvesinde yer alan Hande Ünsal, başarısının ardından tüm hayranlarına da teşekkür etti.
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