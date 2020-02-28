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    • Magazin
    • 28.02.2020 Gazete
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    2. kez Amerika yolcusu!

    Öyle Sev' şarkısıyla beğeni toplayan , 2. kez Amerika yolcusu!.. Kısa süre önce 'de konserler veren başarılı sanatçı, yoğun ilgi üzerine yeniden Amerika'ya gidiyor.

    Yoğun ilgi üzerine ABD
    Öyle Sev' şarkısıyla beğeni toplayan , 2. kez Amerika yolcusu!.. Kısa süre önce 'de konserler veren başarılı sanatçı, yoğun ilgi üzerine yeniden Amerika'ya gidiyor.

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