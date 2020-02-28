Öyle Sev' şarkısıyla beğeni toplayan Güliz Ayla, 2. kez Amerika yolcusu!.. Kısa süre önce ABD'de konserler veren başarılı sanatçı, yoğun ilgi üzerine yeniden Amerika'ya gidiyor. Öyle Sev' şarkısıyla beğeni toplayan Güliz Ayla, 2. kez Amerika yolcusu!.. Kısa süre önce ABD'de konserler veren başarılı sanatçı, yoğun ilgi üzerine yeniden Amerika'ya gidiyor.
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