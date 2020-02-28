Florya'da yeni hizmete giren Sarı isimli restoranın açılışına ünlüler akın etti. Görkemli açılışa katılan güzel şarkıcı Aslı Hünel ile eşi Savaş Yurtsever, hayli şıktı. Florya'da yeni hizmete giren Sarı isimli restoranın açılışına ünlüler akın etti. Görkemli açılışa katılan güzel şarkıcı Aslı Hünel ile eşi Savaş Yurtsever, hayli şıktı.
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