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    • Magazin
    • 28.02.2020 Gazete
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    ile eşi şık halleriyle dikkat çekti

    Florya'da yeni hizmete giren Sarı isimli restoranın açılışına ünlüler akın etti. Görkemli açılışa katılan güzel şarkıcı ile eşi , hayli şıktı.

    Siyah-beyaz şıklık
    Florya'da yeni hizmete giren Sarı isimli restoranın açılışına ünlüler akın etti. Görkemli açılışa katılan güzel şarkıcı Aslı Hünel ile eşi Savaş Yurtsever, hayli şıktı.

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