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    • Magazin
    • 27.02.2020 Gazete
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    Öykü Gürman'dan yeni şarkı

    'ın yeni şarkısı 'Deniz Gözlüm' Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle yayınyandı. Sözü ve bestesi Ebral Aydın'a ait olan romantik aşk şarkısının aranjesini ise Ender Gündüzlü hazırladı.

    Öykü’den yeni şarkı
    Öykü Gürman'ın yeni şarkısı 'Deniz Gözlüm' Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle yayınyandı. Sözü ve bestesi Ebral Aydın'a ait olan romantik aşk şarkısının aranjesini ise Ender Gündüzlü hazırladı.

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