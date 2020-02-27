Öykü’den yeni şarkı

Öykü Gürman'ın yeni şarkısı 'Deniz Gözlüm' Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle yayınyandı. Sözü ve bestesi Ebral Aydın'a ait olan romantik aşk şarkısının aranjesini ise Ender Gündüzlü hazırladı. Öykü Gürman'ın yeni şarkısı 'Deniz Gözlüm' Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle yayınyandı. Sözü ve bestesi Ebral Aydın'a ait olan romantik aşk şarkısının aranjesini ise Ender Gündüzlü hazırladı.
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