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    • Magazin
    • 22.02.2020 Gazete
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    Oyuncu Tuan Tunalı ikinci bahar yaşıyor

    Oyuncu Tuan Tunalı, önceki akşam model aşkı ile Nişantaşı'ndaydı. 2019'da 'den boşanan Tunalı, tekrar evleneceğini açıkladı.

    İkinci bahar yaşıyor
    Oyuncu Tuan Tunalı, önceki akşam model aşkı Yana Mazanova ile Nişantaşı'ndaydı. 2019'da Hazal Filiz Küçükköse'den boşanan Tunalı, tekrar evleneceğini açıkladı.

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