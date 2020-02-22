Oyuncu Tuan Tunalı ikinci bahar yaşıyor

Oyuncu Tuan Tunalı, önceki akşam model aşkı Yana Mazanova ile Nişantaşı'ndaydı. 2019'da Hazal Filiz Küçükköse'den boşanan Tunalı, tekrar evleneceğini açıkladı. Oyuncu Tuan Tunalı, önceki akşam model aşkı Yana Mazanova ile Nişantaşı'ndaydı. 2019'da Hazal Filiz Küçükköse'den boşanan Tunalı, tekrar evleneceğini açıkladı.
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