Kimse Bilmez'in oyuncusu Zeynep Elçin, ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor. 'Bircanlar Lokantası' adlı filmde rol alan Elçin, Hollywood hayalleri kuran bir kızı oynuyor. Kimse Bilmez'in oyuncusu Zeynep Elçin, ilk sinema filminin heyecanını yaşıyor. 'Bircanlar Lokantası' adlı filmde rol alan Elçin, Hollywood hayalleri kuran bir kızı oynuyor.
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