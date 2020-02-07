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    • 07.02.2020 07:02
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    • 07.02.2020 07:02

    Üçüncü kez evlenmeye hazırlanan 'den şaşırtan açıklama

    Daha önce iki kez evlenen , üçüncü nikahı öncesinde ‘Keramet düğünde değil’ açıklamasıyla şaşırttı. 46 yaşındaki oyuncu, "Dinç ile düğün yapmamaya karar verdik. Keramet, gelinlik ya da düğünde değil. Onun için son kararımız bu şekilde" diye konuşup ilginç bir itiraf yaptı.

    Keramet düğünde değil

    Üçüncü kez evlenmeye hazırlanan Hande Ataizi, bombayı patlattı. Mayıs'ta Marsilya'da nikah masasına oturacak olan Ataizi ile kendisinden 21 yaş küçük aşkı Dinç Aydoğdu, önceki akşam bir davetteydi.

    46 yaşındaki oyuncu, "Dinç ile düğün yapmamaya karar verdik. Keramet, gelinlik ya da düğünde değil. Onun için son kararımız bu şekilde" diye konuşup ilginç bir itiraf yaptı.

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