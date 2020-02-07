Üçüncü kez evlenmeye hazırlanan Hande Ataizi, bombayı patlattı. Mayıs'ta Marsilya'da nikah masasına oturacak olan Ataizi ile kendisinden 21 yaş küçük aşkı Dinç Aydoğdu, önceki akşam bir davetteydi.

46 yaşındaki oyuncu, "Dinç ile düğün yapmamaya karar verdik. Keramet, gelinlik ya da düğünde değil. Onun için son kararımız bu şekilde" diye konuşup ilginç bir itiraf yaptı.