Sosyetik Siren Ertan'ın eşi Ersin Kayalar'la çıktığı Paris tatili sürüyor. Tatilde köpeğini de yanından ayırmayan ünlü modacı, Paris sokaklarında sevimli dostuyla selfie yaptı.
Sosyetik Siren Ertan'ın eşi Ersin Kayalar'la çıktığı Paris tatili sürüyor. Tatilde köpeğini de yanından ayırmayan ünlü modacı, Paris sokaklarında sevimli dostuyla selfie yaptı.
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