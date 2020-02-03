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    • Magazin
    • 03.02.2020 06:59
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    • 03.02.2020 06:59

    'dan Paris’te neşeli kare

    Sosyetik 'ın eşi 'la çıktığı Paris tatili sürüyor. Tatilde köpeğini de yanından ayırmayan ünlü modacı, Paris sokaklarında sevimli dostuyla selfie yaptı.

    Paris’te neşeli kare

    Sosyetik Siren Ertan'ın eşi Ersin Kayalar'la çıktığı Paris tatili sürüyor. Tatilde köpeğini de yanından ayırmayan ünlü modacı, Paris sokaklarında sevimli dostuyla selfie yaptı.

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