Ecem Karağaaç'ın enerji olayında karşı taraf ilk kez konuştu 'Sarmaş dolaş...'

Bir yarışma programına katılan Ecem Karaağaç'ın yaşadıkları günlerdir konuşuluyor. Yarışmaya katılmadan önce kendisine sosyal medyadan "Sana enerji yüklemesi yapalım, kesin birinci olursun" mesajı geldiğini söyleyen Ecem Karaağaç teklifi kabul ettiğini ve defalarca cinsel birliktelik yaşadıklarını açıklamıştı. İstismar iddialarının hedefindeki enerji yüklediği iddia edilen kişi ilk kez konuştu.

Ecem Karaağaç daha ilk haftalarda elenince enerji yüklemesi bahanesiyle ona cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişi hakkında "Kandırıldım" diyerek suç duyurusunda bulunuyor. Ecem Karaağaç mağdur edildiğini şu sözlerle açıkladı:

"Çok mağdur edildim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Karşı taraf beni mağdur ve acı bir durumda bıraktı. Buna şöyle bakmayın eğitimli, eğitimsiz, profesör... Herkes dolandırılıyor. Benim hukuka inacım çok. Ortada çok büyük, çok ağır bir suç var. Asla bu davadan çekilmeyeceğim. Çok üzgünüm. Zor ayakta duruyorum. 2 yıldır sahtekarla mücadele ediyorum. Karşı taraf beni defalarca tehdit etti. Beni maddi manevi, ailevi her şekilde dolandırdı. Gerçekler yakın zamanda ortaya çıkacak.".

'GELEMEM DEDİM, UÇAK BİLETİMİ ALDI'

Hedeflerin odağındaki kişi İ.de ilk kez konuştu:

''Gelemem müsait değilim diyordum. Ecem uçak biletimi alıp çağırıyordu. Evine gidiyordum. Bazen 3-4 hafta kalıyordum. Levent'te iki AVM'de birlikte görüntülerimiz var. Sarmaş dolaş fotoğraflarımız var. Enerji yüklemedim. Haberleri ben yaptırmadım. Eğer bu istismarsa bunlar mümkün mü? İsterseniz siz buna sevgili deyin, isterseniz demeyin. Asıl şikayetçi olan benim.

'MEŞHUR OLMAK İSTEYEN BİR KIZIN ENTRİKALARI'

Enerji vereceğim lafını asla asla asla kullanmadım. Mesleğim bu değil. Benim mesleğim eğitmenlik. Kendisini tehdit etmedim. Survivor'dan dönünce beklediği şöhrete ulaşamayınca bunlar oldu. Bunu ispat etsin Taksim Meydanı'nda... Bana iftira atıldı. Ben de dava açtım, benim de ailem var. Büyük bunalımdayım. Meşhur olmaya çalışan bir kızın entrikasına kurban gittim. Bana iftira atılıyor, ben de dava açtım. Psikolojim ağır vaziyette kötü durumda."

''BENİ BÜYÜ YOLUYLA KANDIRDI''

İ.'nin sözlerine ise Karaağaç, "Yayında kendisinin beyan ettiği her şey yalan. Şu an yargı sürecinde olduğum için anlatamıyorum. Beni büyü yoluyla kandırdı. Kimse 'gönül' falan buradan pay çıkarmasın kendisine. Neden kendisi bana defalarca kez para teklif etti? Benimle asla öyle bir konuşma yapmadı. Bana yazdığı bütün hesapları kapattı. Yargı süreci olduğu için anlatamıyorum. Yargı süreci tamamlandığında herkesin utanacağına eminim.

"DİNİ İNANÇLARIMI...'

O olaylara nasıl inandım, nasıl iki yıl bu süreci yaşadım anlatamıyorum. Yargı bittikten sonra anlatacağım tüm pislikleriyle bana saldırıyor. Çünkü kendisi davalık olduğu için başına geleceklerin farkında. Kendisi o kadar güzel rol yapıyor ki anlatamam. Bu olay açığa çıktığında herkes 'Sen neler yaşamışsın' diye bana gelecek. Ben de istiyorum her şeyi anlatmak ama yargı sürecinde olduğum için anlatamıyorum.

O biletlerin ne şekilde alındığı, ne şekilde almam için zorlandığım, o resimleri çekilirken ne şekilde çekildiğim hepsi ortaya çıkacak. Asla ve asla bir gönül ilişkisi yok. İster inanın, ister inanmayın kesinlikle gönül ilişkisi yok. Benim ailem bana her konuda destek oluyor. Maddi manevi hiç fark etmez.

Bu adam beni kandırdı, dini inançlarımı kullandı, bana sihirler yaptı. Ailemi, beni kullandı. Kendisi çok güzel rol yapıyor ve ben buna iki sene şahit oldum. Beni her şeyle tehdit ediyor…

"ENERJİ ALIŞVERİŞİ FALAN YOK"

'Enerji alışverişi' diyorlar öyle bir şey yok ne yarışması ne enerjisi, beni istismar etti. 'Ailene sihir yapacağım' dedi. Onun söylediklerinden sonra annemin başına bir takım sıkıntılar geldi. Bu şekilde kandırmaya başladı beni… Benim dini inançlarımı kullandı, manevi yönlerimi kullandı.

Ben her şeyi savcılığa verdim, her şey ortaya çıkacak. Ben bütün bu saçmalıklara, tanımadığım birine nasıl inandığımı sorguluyorum ama inandırılmak içinde bütün deliller ortada. Keşke sizin yanınıza gelsem de her şeyi anlata bilsem ama şu anda hiçbir şey yapamıyorum, olay yargıda…''